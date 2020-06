Αθλητικά

Ομάδες Euroleague: Να μείνει μαζί μας ο Παναθηναϊκός, αλλά…

Τι αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν 10 ομάδες με εγγυημένα συμβόλαια στην διοργάνωση.

Δέκα ομάδες με εγγυημένα συμβόλαια στην Euroleague εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, απαντώντας στις κατηγορίες του μέχρι σήμερα ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Σε αυτήν εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός στην διοργάνωση, ωστόσο υπογραμμίζουν πως δεν θα γίνει ανεκτή η δυσφήμησή της.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων που έκανε ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δέκα ομάδες με εγγυημένα συμβόλαια στην Euroleague, επιθυμούν να εκφράσουν τα ακόλουθα:

Και οι 10 ομάδες, ουδεμίας εξαιρουμένης, έχουν πιστέψει στο project της ενωμένης Euroleague και εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτό. Οι ομάδες παραμένουν ενωμένες και δυνατές μαζί, έχοντας επιτύχει εξαιτίας αυτής της ενότητας. Η θετική εξέλιξη της Euroleague τα τελευταία 20 χρόνια και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία, έχει ενδυναμώσει την άποψη και την αποφασιστικότητα του γκρουπ (των ομάδων) να συνεχίσει να οικοδομεί πάνω σε αυτήν την επιτυχία και έχει οδηγήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ στο επόμενο επίπεδο. Η ανάπτυξη είναι εκπληκτική όσον αφορά στην απήχηση, την ευαισθητοποίηση και την παρακολούθηση της Euroleague, αλλά και αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα γύρω από αυτή. Αυτό έχει προσελκύσει πολλούς εμπορικούς συνεργάτες στο οικοσύστημα της Euroleague, που τη βλέπουν ως το τέλειο εργαλείο για να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη για τους οργανισμούς τους. Από το 2000, οι ομάδες με τα εγγυημένα συμβόλαια στην Euroleague έχουν επιτύχει τα υψηλότερα standards αξιοπιστίας σε επίπεδα οικονομικών, κανόνων, διαφάνειας, πειθαρχίας… για να αναφέρουμε μόνο αυτά για τα οποία υπήρξαν αιχμές. Αυτά τα standards μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνα των καλύτερων αθλητικών οργανισμών στον κόσμο. Η Euroleague, σύμφωνα με κάθε ανάλυση και προβολή, συνεχίζει να απολαμβάνει την δυνατότητα για μελλοντική ανάπτυξη της. Οι ομάδες παραμένουν αποφασισμένες στο να συνεχίσουν και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να φέρουν το ευρωπαϊκό επαγγελματικό μπάσκετ στο επόμενο επίπεδο και να προσφέρουν μια διοργάνωση υψηλής ποιότητας στην ήπειρο σε μια διαρκώς αυξανόμενη βάση φιλάθλων. Όλες οι ομάδες εκφράζουν την επιθυμία τους να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός στην Euroleague, επειδή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του εγχειρήματος εδώ και 19 χρόνια. Παρόλα αυτά η συνεχόμενη και αβάσιμη δυσφήμηση από τον κ. Γιαννακόπουλο δεν θα είναι ανεκτή. Οι ομάδες θα πάρουν όποια απόφαση κριθεί απαραίτητη για να προστατεύσουν τη φήμη και την ακεραιότητα της διοργάνωσης και να διασφαλίσουν πως η ομάδα θα τηρήσει στο ακέραιο κάθε υποχρέωση που έχει ως μέλος της Euroleague».

Οι ομάδες που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι οι: Εφές, Αρμάνι, ΤΣΣΚΑ, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μπασκόνια, Μακάμπι, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγκίρις.