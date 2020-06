Οικονομία

Κορονοϊός: Νέοι κανόνες για τις δηλώσεις μισθωτηρίων

Ειδικές ρυθμίσεις για τις μισθώσεις των οποίων οι ενοικιαστές επλήγησαν από τον κορονοϊό

Αλλαγές στις περιπτώσεις υποχρέωσης δήλωσης των μισθωτηρίων ηλεκτρονικά στο myTAXISnet, ώστε να υπάρχει άμεση ψηφιακή αποτύπωση των σχετικών μεταβολών, φέρνει απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Διαφορετικά, το μισθωτήριο θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Επιπλέον, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση:

Σε περίπτωση που μισθωτήριο - το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014 και είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 - έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του, και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, και περιλαμβάνει στοιχεία, που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.

Αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

Περαιτέρω, η απόφαση περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τις μισθώσεις των οποίων οι ενοικιαστές επλήγησαν από τον κορονοϊό.

Ειδικότερα:

Μέχρι τις 22 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων το ενοίκιο μειώθηκε κατά 40% λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση Covid για τη μεταβολή του μισθώματος για τους μήνες που ίσχυσε η μείωση, ώστε να επωφεληθούν από τις σχετικές ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Για τις μειώσεις μισθωμάτων μετά τον Ιούνιο, στο πλαίσιο των ίδιων μέτρων για την πανδημία, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα, που αφορά η μείωση.

Σε περίπτωση, που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αυτή πρέπει να προηγηθεί της «Δήλωσης Covid».

Οι ενοικιαστές πρέπει μέχρι τις 26 Ιουνίου να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι τη «Δήλωση Covid».

Για μεταγενέστερες μειώσεις ενοικίου, η αποδοχή ή μη της δήλωσης υποβάλλεται σε τρεις ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον ιδιοκτήτη.

Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή. Δηλώσεις μη αποδοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν εμποδίζουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει διασταύρωση και να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.