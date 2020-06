Κοινωνία

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο ΑΤ Νέας Ιωνίας

Ποια αναρχική ομάδα κρύβεται πίσω από την καταδρομική επίθεση.

Την ευθύνη για την καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου, στην οδό Βάρναλη ανέλαβαν αντιεξουσιαστές με σχετικό κείμενό τους σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, το οποίο υπογράφουν ως Ομάδα εκδίκησης George Floyd”.

Στο κείμενο της ανάληψης, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι “με μάσκες στα πρόσωπά μας και μπουκάλια στα χέρια μας, φτάνουμε στη γωνία. Στρίψαμε τη γωνία και επιτεθήκαμε. Φωτιά περιτύλιξε τα οχήματα των μπάτσων, ο μπάτσος στο κουβούκλιο βγήκε έξω τρέχοντας, φοβισμένος”.

Στο κείμενο προσθέτουν ότι «κάναμε αυτή τη δράση, αντλώντας έμπνευση από τα γεγονότα στην Αμερική και ως εκδίκηση για τον George Floyd».