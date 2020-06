Κόσμος

Καυτές αποκαλύψεις για την Μελάνια Τραμπ ανάβουν “φωτιές” στον Λευκό Οίκο (βίντεο)

Ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ καθυστέρησε να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέο βιβλίο για τη ζωή της.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Καυτές αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με την σύζυγό του Μελάνια, αλλά και την πολύμηνη καθυστέρηση της μετακόμισης της Πρώτης Κυρίας στον Λευκό Οίκο, περιοέχονται σε ένα νέο βιβλίο για τη ζωή της Αμερικανο-Σλοβένας καλλονής.

Το βιβλίο “The Art of Her Deal” που υπογράφει η βραβευμένη δημοσιογράφος της Washington Post, Μέρι Τζόρνταν, υποστηρίζει πως η παραμονή του πρώην μοντέλου στη Νέα Υόρκη, πέντε μήνες μετά την νίκη του Τραμπ στις εκλογές, ήταν ο μοχλός πίεσης απέναντι στον σύντροφό της.

Η μετακόμιση δεν πραγματοποιείτο όχι επειδή δεν ήθελε να αλλάξει σχολείο ο γιoς τους, Μπάρον Τραμπ, αλλά επειδή προσπαθούσε να τροποποιήσει το προγαμιαίο της συμβόλαιο, αναφέρει.

Στις σελίδες του βιβλίου η συγγραφέας, που επικαλείται πολλαπλές μαρτυρίες από το στενό περιβάλλον της Μελάνια, αποκαλύπτει πως κύριο μέλημα της Πρώτης Κυρίας ήταν η οικονομική αποκατάσταση του ανήλικου γιου της, καθώς θεωρούσε πως αδικείτο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά του μεγιστάνα.

Η συγγραφέας του βιβλίου, όμως, δεν σταματά τις αποκαλύψεις στη σχέση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά συμπληρώνει πως η Μελάνια ψεύδεται όταν λέει πως δεν έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις.

Από την πλευρά της, η Στέφανι Γκρίσαμ, εκπρόσωπος της Μελάνια Τραμπ, χαρακτήρισε τα όσα αναφέρει το βιβλίο ως «επιστημονική φαντασία».