Υγεία - Περιβάλλον

Σκοτώθηκε αρκούδα σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός τραυμάτισε θανάσιμα αρκούδα και την εγκατέλειψε. Έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μια νεκρή αρκούδα εντόπισαν στην Εγνατία Οδό διερχόμενοι οδηγοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεκρό ζώο εντοπίστηκε, το βράδυ της Τετάρτης, χτυπημένο από αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψε το συμβάν, μεταξύ Κοίλων και Καλαμιάς, πριν από τον νέο σταθμό διοδίων της Σιάτιστας.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία ενώ για την περισυλλογή της νεκρής αρκούδας ειδοποιήθηκε ο «Αρκτούρος».

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, διευκρινίζοντας ότι το νεκρό ζώο ήταν θηλυκό νεαρής ηλικίας και έφερε τραύμα μόνο στο κεφάλι, «το οποίο προφανώς προκλήθηκε από σύγκρουση με διερχόμενο όχημα».

Αναφορικά με την εύρεση νεκρής αρκούδας στο 3,9 χλμ του κόμβου Καλαμιάς Κοζάνης προς Σιάτιστα στην Εγνατία Οδό, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας διευκρινίζονται σχετικά με το περιστατικό τα εξής:

Χθες Τετάρτη 10/06/2020 και ώρα 02:00 μ.μ. ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά το Δασαρχείο Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας από την Εγνατία Οδό, ότι εντοπίστηκε νεκρή αρκούδα από διερχόμενους οδηγούς στο οδικό σημείο του κόμβου Καλαμιάς προς Σιάτιστα επί της Εγνατίας Οδού.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο ο Προϊστάμενος με δυο Δασοφύλακες του Δασαρχείου Κοζάνης, προκειμένου να ελέγξουν το περιστατικό λόγω αρμοδιότητας, καθώς και κλιμάκιο της Τροχαίας Κοζάνης.

Την περιοχή επισκέφτηκε εκ νέου σήμερα Πέμπτη με το πρώτο φως της ημέρας συνεργείο του Δασαρχείου Κοζάνης, Κτηνίατρος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Κοζάνης και συνεργείο της Εγνατίας Οδού, όπου διαπιστώθηκε ότι το νεκρό ζώο ήταν θηλυκό νεαρής ηλικίας και έφερε τραύμα μόνο στο κεφάλι, το οποίο προφανώς προκλήθηκε από σύγκρουση με διερχόμενο όχημα.

Κατόπιν υποδείξεων του Δασαρχείου Κοζάνης και τη συνδρομή ιδιώτη κατοίκου της περιοχής, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ταφή του ζώου.

Πηγή: kozanilife.gr