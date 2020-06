Οικονομία

Νότια Κορέα: Πώς έμαθαν το ελληνικό λάδι

Στη Νότια Κορέα έμαθαν το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και η τάση για κατανάλωσή του είναι αυξητική.

Στην Κορέα το ελαιόλαδο θεωρείται ως ένα εξωτικό είδος και όχι ως βασικό είδος διατροφής, αλλά χάρη στην άποψη που έχει ευρέως εδραιωθεί μεταξύ των Κορεατών για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, αλλά και στη σταδιακή διείσδυση δυτικών καταναλωτικών προτύπων, αναμένεται ότι η κατανάλωση του προϊόντος θα διατηρήσει και στο προσεχές μέλλον την ήπια ανοδική της τάση.

Αυτό αναφέρεται στην «Έρευνα Αγοράς Ελαιολάδου Νοτίου Κορέας» του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σεούλ που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου της Νοτίου Κορέας, κυρίαρχη είναι η θέση της Ισπανίας, η οποία, κατά το 2019, κάλυψε το 78,8% των εισαχθέντων ποσοτήτων (11.000 τόνοι) και το 67,8% της αξίας των εισαγωγών (39,5 εκ. δολάρια ΗΠΑ). Ακολουθούν η Ιταλία (2.461 τόνοι/15,1 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 26% της αξίας των εισαγωγών), η Ελλάδα (173 τόνοι/1,37 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 2,36% της αξίας των εισαγωγών), η Τουρκία (173,6 τόνοι/604 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 1,04% της αξίας των εισαγωγών), η Γαλλία (77,5 τόνοι/574 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 1% της αξίας των εισαγωγών) και οι Η.Π.Α. (27,8 τόνοι/391 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 0,7% της αξίας των εισαγωγών).

Όμως από την ανάλυση της ποιότητας (αλλά και ανταγωνιστικότητας) του προϊόντος της Ελλάδας και των κύριων ανταγωνιστριών χωρών, «με βάση τον καλύτερο δείκτη που διαθέτουμε, δηλαδή την αξία CIF σε δολ. ΗΠΑ/κιλό εισαγόμενου προϊόντος, προηγείται η χώρα μας με 7,93 δολάρια ΗΠΑ/κιλό και ακολουθούν η Ιταλία με 6,15 δολ. ΗΠΑ/κιλό, η Ισπανία με δολ. ΗΠΑ/κιλό και η Τουρκία με δολ. ΗΠΑ/κιλό» όπως σημειώνεται.

Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κορέα άρχισαν το 2000

Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κορέα άρχισαν ουσιαστικά από το έτος 2000 και ακολούθησαν ανοδική τάση. Πρόσφατα, όπως σημειώνεται, υπήρξε αξιόλογο ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο και οι εξαγωγές του αυξήθηκαν πιο γρήγορα από την άνοδο της κατανάλωσης του προϊόντος, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά, το οποίο παραμένει ωστόσο περιορισμένο (2,4% έναντι 1,7% το 2018). Η ποσότητα του εξαχθέντος ελληνικού ελαιολάδου κατά την τελευταία εξαετία κυμάνθηκε μεταξύ 100 και 200 τόνων και η αξία του μεταξύ 743 χιλιάδων (2017) και 1,37 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ (το 2019, που αποτέλεσε και έτος-ρεκόρ για την αξία των εξαγωγών μας).

Ο πολύ σημαντικός για εμάς δείκτης της αξίας ανά κιλό (διότι, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών, καταδεικνύει την εικόνα του ελληνικού προϊόντος στην κορεατική αγορά) αυξήθηκε αργά αλλά σταθερά, από 2,4 δολ. ΗΠΑ/κιλό το 2001 σε 7,93 δολ. ΗΠΑ/κιλό το 2019.

Προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να ενισχυθεί η παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά της Νοτίου Κορέας, όπως αναφέρεται στην έρευνα, προτείνεται η κατάρτιση και εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος προβολής και προώθησης ανάλογο με εκείνο του ελληνικού κρασιού.

Σχετικά με τις εξαγωγές μη εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων από την χώρα μας προς την Νότιο Κορέα είναι απειροελάχιστες έως μηδενικές. Κυριότεροι προμηθευτές της Νοτίου Κορέας στην κλάση αυτή είναι η Ισπανία (1.372 τόνοι/4,53 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 51,8% της αξίας των εισαγωγών), η Ιταλία (426 τόνοι/2,8 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 32% της αξίας των εισαγωγών) και η Τουρκία (290 τόνοι/765 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 8,75% της αξίας των εισαγωγών).

Τέλος υπογραμμίζεται ότι το Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ διαθέτει ενημερωμένους καταλόγους κορεατικών εταιρειών εισαγωγής και διανομής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, οι οποίοι βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενης ελληνικής επιχείρησης.