Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: αρνείται την εμπλοκή της η 35χρονη

Το μεσημέρι την επισκέφθηκε και πάλι ο συνήγορός της προκειμένου να χαράξουν την υπερασπιστική γραμμή, που θα ακολουθήσει την Τρίτη, κατά την απολογία της στον ανακριτή.

Στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής παραμένει η 35χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση με το βιτριόλι.

Για δεύτερη μέρα την επισκέφθηκε ο δικηγόρος της, προκειμένου από κοινού να χαράξουν την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει. Η ίδια επιμένει να αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

“Μόνο εκείνη μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό της. Ελπίζω να σταματήσει να τηρεί αυτήν την αποστασιοποιημένη στάση απέναντι στη δικογραφία, ώστε να μπορέσω κι εγώ να εκπληρώσω το υπερασπιστικό έργο μου και να λάμψει η αλήθεια σε αυτήν την υπόθεση που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη. Σε κάθε περίπτωση μόνο εκείνη μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό της. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ψυχολόγος της αστυνομίας την επισκέφθηκε προληπτικά” τόνισε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης, Σάκης Κεχαγιόγλου.





Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί και πάλι στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί. Ο ανακριτής θα ζητήσει εξηγήσεις για όλα τα στοιχεία, που έχουν συμπεριλάβει στη δικογραφία τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, που από την πρώτη στιγμή ανέλαβαν την εξιχνίαση. Εάν αποδεχθεί την πράξη τότε θα κληθεί να εξηγήσει: Ποιο ήταν το κίνητρο, πού βρήκε το υγρό, γιατί κράτησε τα αντικείμενα.

Τις ημέρες, που οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό επιτήρηση την 35χρονη, εκείνη φέρεται να μην είχε αλλάξει το παραμικρό στην καθημερινότητά της. Είδαν ότι δεν οδηγεί, αλλά μετακινείται με τα πόδια ή τα ΜΜΜ, ενώ ουδέποτε έδωσε στόχο.

Όσοι τη γνώριζαν και είδαν ή πληροφορήθηκαν στην περιοχή του Ζωγράφου την προσαγωγή της εξεπλάγησαν. Κάποιοι μάρτυρες, μάλιστα, φοβήθηκαν όταν είδαν τους αστυνομικούς με τα πολιτικά ακόμα και ότι ήταν απαγωγείς.

“Της είπαμε ότι είμαστε αστυνομικοί και της ζητήσαμε να μας δείξει την αστυνομική της ταυτότητα και να μας ακολουθήσει. Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε τη διενέργεια του ελέγχου, μας αγνόησε και συνέχισε να κινείται επί της οδού Αβύδου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, στη διασταύρωση, την κινητοποιήσαμε” ανέφερε ένας εκ των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η κατηγορούμενη το πρωί της 20ης Μαΐου έστησε καρτέρι στην 34χρονη στο ισόγειο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται το γραφείο της και της πέταξε το καυστικό υγρό. Σε βίντεο, μάλιστα, απαθανατίστηκε να τρέχει στο δρόμο και να επιβιβάζεται σε ταξί. Λίγα μέτρα πιο πίσω η 34χρονη σφάδαζε από πόνους.

Μόλις η 34χρονη Ιωάννα πληροφορήθηκε τα στοιχεία της κατηγορούμενης πάγωσε, δάκρυσε, αλλά ένιωσε και τρομερή έκπληξη, γιατί ήταν από τα πρόσωπα, που δεν είχε χαρακτηρίσει ύποπτα.