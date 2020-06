Κόσμος

Λονδίνο: Συγκρούσεις ακροδεξιών με διαδηλωτές (εικόνες)

Κατά του ρατσισμού διαδήλωνε κόσμος στη Βρετανία, όμως στο Λονδίνο σημειώθηκαν επεισόδια σε αντιδιαδήλωση.

Διαδηλωτές κατά του ρατσισμού πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας σήμερα, Σάββατο, ενώ συμπλοκές ξέσπασαν στο Λονδίνο όπου ακροδεξιοί που συμμετείχαν σε αντιδιαδήλωση κατέβηκαν στους δρόμους για να προστατεύσουν, όπως είπαν, μνημεία που βρέθηκαν στο στόχαστρο λόγω διασυνδέσεων με το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας.

Αγάλματα ιστορικών προσωπικοτήτων περιλαμβανομένου του Ουίνστον Τσόρτσιλ -του ηγέτη της Βρετανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τον οποίο διαδηλωτές αποκαλούν ξενόφοβο- καλύφθηκαν στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ταραχών.

Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, η αστυνομία διαχώρισε δύο ομάδες περίπου 100 ανθρώπων η κάθε μια, με τη μία να φωνάζει "Black Lives Matter" (Οι ζωές των μαύρων μετράνε) και την άλλη ρατσιστικά συνθήματα. Κάποιοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ εκτοξεύθηκαν μπουκάλια και πυροτεχνήματα.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο μετά τον θάνατο του Αφρομαερικανού Τζορτζ Φλοιντ στη Μινεάπολις όταν ένας λευκός αστυνομικός γονάτισε πάνω στον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά.

Στη Βρετανία έχει ξεσπάσει σφοδρή αντιπαράθεση για τα μνημεία προσωπικοτήτων που συνδέονται με το αποικιοκρατικό παρελθόν, ιδιαίτερα μετά την απομάκρυνση αγάλματος του εμπόρου σκλάβων Έντουαρντ Κόλστον από διαδηλωτές που το πέταξαν στο λιμάνι του Μπρίστολ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η αστυνομία δήλωσε σήμερα πως ορισμένοι έφεραν όπλα στα συλλαλητήρια στο Λονδίνο. Επέβαλαν περιορισμούς στη διαδρομή και στις δύο ομάδες και δήλωσαν ότι οι συγκεντρώσεις πρέπει να λήξουν έως τις 19:00.

«Όποιος νομίζει ότι μπορεί να διαπράξει αδίκημα και να βανδαλίσει περιουσίες θα συλληφθεί», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο διοικητής Μπας Τζάβιντ.

Στην πλατεία Τραφάλγκαρ και στους γύρω δρόμους άνθρωποι που φορούσαν φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων, φωνάζοντας «Αγγλία, Αγγλία» και αυτοχαρακτηριζόμενοι ως πατριώτες, συγκεντρώθηκαν πλάι σε βετεράνους του στρατού για να προστατεύσουν το μνημείο του Κενοταφίου.

Η ομάδα τραγουδούσε τραγούδια σε υποστήριξη του ακροδεξιού Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστού ως Τόμι Ρόμπινσον.

«Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, είναι ένας από εμάς», φώναζαν επίσης, κοντά στο άγαλμά του στο οποίο άγνωστοι έγραψαν με σπρέι το περασμένο Σαββατοκύριακο «Ο Τσόρτσιλ ήταν ρατσιστής».

Σε απόσταση περίπου δύο μιλιών κάπου 20 διαδηλωτές κατά του ρατσισμού συγκεντρώθηκαν στο Χάιντ Παρκ, κρατώντας πλακάτ του κινήματος Black Lives Matter, αν και διοργανωτές τους είχαν πει να μην συγκεντρωθούν φοβούμενοι συγκρούσεις.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν επίσης σε συλλαλητήρια σε μεγάλες πόλεις της βόρειας Αγγλίας όπως το Λίβερπουλ και το Νιούκαστλ με πολλούς διαδηλωτές να φορούν μάσκες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.