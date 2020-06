Κόσμος

Κορονοϊός: μείωση των νέων κρουσμάτων και νεκρών στην Ιταλία

Μετά την δημοσιοποίηση του αναλυτικού πίνακα με όλα τα στοιχεία, οι ιταλικές αρχές έκαναν γνωστό ότι σήμερα υπήρξαν προβλήματα στον υπολογισμό των νεκρών...

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία, βάσει του επίσημου υπολογισμού, είναι 236.651. Οι νεκροί έφτασαν τους 34.301. Παράλληλα, 174.865 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 236.535 και είχαν χάσει την ζωή τους 34.223 άνθρωποι ενώ 173.085 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο 24ωρο, δηλαδή, καταγράφηκαν 116 νέα κρούσματα, ενώ 780 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό. Μετά την δημοσιοποίηση του αναλυτικού πίνακα με όλα τα στοιχεία, οι ιταλικές αρχές έκαναν γνωστό ότι σήμερα υπήρξαν προβλήματα στον υπολογισμό των νεκρών, και ότι βάσει του νέου απολογισμού, έχασαν την ζωή τους 55 άνθρωποι.

Στο μεταξύ, 220 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 3.747 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 23.518 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός. Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν μείωση: νόσησαν 277 λιγότεροι άνθρωποι. Οι θάνατοι μειώθηκαν κατά έναν, ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 967.

Εξάλλου, o Iταλός υπουργός υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα έκανε γνωστό ότι και η χώρα του, υπέγραψε συμφωνία με την φαρμακευτική εταιρία AstraΖeneca, η οποία προβλέπει την παραγωγή μέχρι και 400 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά του κορονοϊού. Οι δόσεις αυτές θα προορίζονται για τους πολίτες της Ευρώπης.

Το εμβόλιο βρίσκεται σε πειραματική φάση στα εργαστήρια του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με την συνεργασία και ιταλικών εταιριών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το πρώτο μέρος των δόσεων θα έχει παραχθεί και παραδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο Ιταλός υπουργός εξήγησε στο διαδίκτυο ότι η συμφωνία προβλέπει την ολοκλήρωση της πειραματικής φάσης μέσα στο Φθινόπωρο. «Πιστεύω ότι το εμβόλιο κατά του covid 19 πρέπει πάντα να θεωρείται δικαίωμα όλων των πολιτών και όχι προνόμιο λιγοστών», τόνισε ο Ρομπερτο Σπεράντσα, κατά την παρέμβασή του στο Φόρουμ για το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της Ιταλίας, το οποίο άρχισε σήμερα στην Ρώμη.

Ο Ιταλός αρμόδιος υπουργός, πάντως, κατέστησε σαφές ότι «μιλάμε για το εμβόλιο στην πιο ελπιδοφόρα, έως τώρα, πειραματική φάση, αλλά δεν υπάρχει ακόμη απόλυτη βεβαιότητα» σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του. Συνολικά, η εταιρία AstraΖeneca μπορεί να παράξει μέχρι ένα δισεκατομμύριο δόσεις, τονίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.