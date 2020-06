Κοινωνία

Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση γυναίκας από τον Βύρωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπήκε τέλος στην αγωνία της οικογένειας της 59χρονης... Τι αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Η περιπέτεια της Εξωμερίτου Αναστασίας, 59 ετών, έληξε σήμερα, 13.06.2020, απογευματινές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε κλήση από ευαισθητοποιημένο πολίτη, σήμερα το απόγευμα, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», ο οποίος έβλεπε εκείνη τη στιγμή την Αναστασία να περιφέρεται στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Αμέσως, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε τις Αρμόδιες Αρχές, όπου και την παρέλαβαν από το σημείο που υποδείχθηκε.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Αναστασία Εξωμερίτου και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.