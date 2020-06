Παράξενα

Viral το βίντεο των “Rakibusters” από την Κρήτη (βίντεο)

Την προστασία της Κρήτης και του κόσμου της ανέλαβαν με…ρακί οι “Rakibusters”, με το βίντεο και το μήνυμά τους να γίνονται viral.