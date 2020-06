Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στη Λέρο: έτοιμο να υποδεχθεί επισκέπτες το ακριτικό νησί (βίντεο)

Ξεκινά από τη Δευτέρα η τουριστική σεζόν στη Λέρο, που είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους ξένους και Έλληνες τουρίστες.