Κοινωνία

Μαρκέλλα: όλοι είναι ύποπτοι, ακόμη και εγώ, λέει ο αδελφός της

Τι αποκάλυψε ο αδελφός της 10χρονης για την κατάστασή της. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες. Τι είπε για τους δράστες...

«Δέχεται ψυχολογικές βοήθειες, κάνει καταθέσεις. Ελπίζω να είναι καλά, να μη χρειαστεί ψυχολόγους και όλο αυτό να τελειώσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αδερφός της 10χρονης Μαρκέλλας, η οποία βρέθηκε σήμερα το πρωί στην Καλαμαριά, μετά την εξαφάνισή της το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον αδελφό του κοριτσιού, η Μαρκέλλα φέρεται να έχει επιφανειακά σημάδια στο χέρι, τα οποία όπως είπε χαρακτηριστικά «προήλθαν λογικά από κάποιο δέσιμο», ενώ ο ίδιος τόνισε πως τόσο η μητέρα τους όσο και ο πατριός τους βρίσκονται στο τμήμα. «Δεν με αφήνουν να μιλήσω ούτε με αυτούς ούτε με την αδερφή μου» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 10χρονη «άρχισε να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα». Για τους δράστες, ο αδελφός της είπε πως δεν γνωρίζει κάτι και πως μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, είτε κάποιος από τον κύκλο τους είτε κάποιος που δεν παρατήρησαν. «Όλοι είναι ύποπτοι, ακόμη κι εγώ αυτήν τη στιγμή. Ελπίζω να φοβήθηκαν και να άφησαν την αδελφή μου. Να μην τολμήσουν να το ξανακάνουν σε κανένα παιδί, γιατί δεν θέλω να το ξαναπεράσει κανένας αυτό», ανέφερε.

Μεταξύ άλλων, ο αδελφός του κοριτσιού ευχαρίστησε όλον τον κόσμο «που βοήθησε πάρα πολύ, με μηνύματα, κοινοποιήσεις και βίντεο. Έχουν βοηθήσει και τις Αρχές πολύ. Αν χρειαστεί να βγει κάτι στη δημοσιότητα θα το πω. Δεν θέλω να υπάρξει κανένας ξανά στον δρόμο που μπορεί να αρπάξει ένα παιδάκι», κατέληξε.