Κοινωνία

Μαρκέλλα: σε ιατρικές εξετάσεις υποβάλλεται η 10χρονη

Η μεταφορά της σε νοσοκομείο κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς. Στο πλευρό της και παιδοψυχολόγοι. Τι δήλωσε ο αδελφός της για την κατάστασή της.

Σε ιατρικές εξετάσεις υποβάλλεται, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, η 10χρονη Μαρκέλλα, η οποία είχε εξαφανιστεί την περασμένη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, επιστέφοντας από το σχολείο της στην Κάτω Τούμπα και βρέθηκε τελικά σήμερα στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, η μεταφορά της σε νοσοκομείο κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες εξαφάνισης της ανήλικης και την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών. Πιθανολογείται ότι θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή, ενώ από την πρώτη στιγμή βρίσκονται στο πλευρό της παιδοψυχολόγοι. Η 10χρονη, παρότι εξουθενωμένη, είναι καλά στην υγεία της.

Όπως σημείωσαν αστυνομικές πηγές, η 10χρονη, στις πρώτες κουβέντες που αντάλλαξε με τους παιδοψυχολόγους, έδειχνε να βρίσκεται σε σύγχυση και προς το παρόν δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες εξαφάνισής της αλλά και τι συνέβη τις ώρες που αγνοείτο. Οι παιδοψυχολόγοι επιχειρούν να την «ξεκλειδώσουν», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό-Μακεδονκό Πρακτορείο Ειδήσεων εισαγγελικές πηγές, ώστε να βοηθήσει στις έρευνες που διενεργεί η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Η μαθήτρια του δημοτικού χάθηκε μυστηριωδώς κατά την επιστροφή της από το σχολείο και ύστερα από σχεδόν δύο ημέρες εντοπίστηκε να περιπλανιέται στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Σύμφωνα με την μαρτυρία περιοίκου, όταν την πλησίασε, μίλησε μαζί της και κατάλαβε ότι ήταν η μικρή Μαρκέλλα, η επιθυμία της ήταν «να γυρίσει σπίτι».

«Δέχεται ψυχολογική βοήθεια. Ελπίζω να είναι καλά, να μη χρειαστεί ψυχολόγους και όλο αυτό να τελειώσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αδερφός της 10χρονης Μαρκέλλας. Σύμφωνα με τον αδελφό του κοριτσιού, η Μαρκέλλα φέρεται να έχει επιφανειακά σημάδια στο χέρι, τα οποία όπως είπε χαρακτηριστικά «προήλθαν λογικά από κάποιο δέσιμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 10χρονη «άρχισε να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα». Για τους δράστες, ο αδελφός της είπε πως δεν γνωρίζει κάτι και πως μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, είτε κάποιος από τον κύκλο τους είτε κάποιος που δεν παρατήρησαν. «Όλοι είναι ύποπτοι, ακόμη κι εγώ αυτήν τη στιγμή. Ελπίζω να φοβήθηκαν και να άφησαν την αδελφή μου. Να μην τολμήσουν να το ξανακάνουν σε κανένα παιδί, γιατί δεν θέλω να το ξαναπεράσει κανένας αυτό», ανέφερε.