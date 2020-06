Κόσμος

“Μοναχικός” εορτασμός για τα 94α γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ (εικόνες)

Για δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού ακυρώνεται η εκδήλωση. Εικόνες από το Γουίνσδορ.

Μικρότερη από συνήθως ήταν η τελετή για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ, αφού ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού η εθιμοτυπική παρέλαση του Τάγματος των Χρωμάτων.

Πρόκειται για μία από τις λαμπρότερες ημέρες στο βασιλικό ημερολόγιο, με χιλιάδες κόσμου να συγκεντρώνεται στους δρόμους του Λονδίνου. Η τελετή ακυρώθηκε μία φορά ακόμα, όταν το 1955 βρισκόταν σε εξέλιξη εθνική απεργία των εργαζομένων στους σιδηρόδρομους.

Φέτος μικρότερη ομάδα στρατιωτών και στρατιωτικών μουσικών απέτισαν τιμές στη μονάρχη, στο Κάστρο Γουίνσδορ, εκεί που περνά το βασιλικό ζεύγος την περίοδο της καραντίνας.

Η βασίλισσα δέχθηκε το χαιρετισμό προτού παρακολουθήσει την παρέλαση που έκαναν τα στρατεύματα του Ηνωμένου Βασιλείου, κρατώντας τις απαραίτητες μεταξύ τους αποστάσεις.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ελισάβετ από το Μάρτιο οπότε και επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα.

Τα γενέθλια της Ελισάβετ ήταν στις 21 Απριλίου, οπότε και έκλεισε τα 94 χρόνια της, όμως γιορτάζονται επισήμως τον Ιούνιο, με την παρέλαση του Τάγματος των Χρωμάτων. Τα «χρώματα» αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που καλύπτει ο Βρετανικός Στρατός.

Το έθιμο έχεις τις ρίζες του στο 1895, οπότε και ξεκίνησε για τα γενέθλια της Βασίλισσας Βικτώρια.