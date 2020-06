Αθλητικά

Νίκη παραμονής για τον Βόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο «χείλος του γκρεμού» παραμένει η Ξάνθη, μετά το τρίποντο του Βόλου στην έδρα του.

Ο Βόλος κατάφερε να νικήσει τη Ξάνθη με 1-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στα Play Out της Super League, και με τους τρεις αυτούς βαθμούς, εξασφάλισε ουσιαστικά την παραμονή του στην κατηγορία, ενώ η ακριτική ομάδα παραμένει στο «χείλος του γκρεμού». Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Τσαούσης στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στην αρχή του αγώνα και στο πρώτο τέταρτο ο έλεγχος ανήκε στον Βόλο που είχε την κατοχή, με τους φιλοξενούμενους, στη συνέχεια, να ισορροπούν και να έχουν την μεγαλύτερη ευκαιρία για να πετύχουν γκολ. Συγκεκριμένα στο 16ο λεπτό μετά άστοχη έξοδος του Μελίσσα, ο προωθημένος Λισγάρας έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Γκουαροτσένα ήταν πάνω στην γραμμή και έδιωξε σε κόρνερ.

Στα τελευταία λεπτά του Α' μέρους, η θεσσαλική ομάδα ανέλαβε και πάλι την πρωτοβουλία και πίεσε την άμυνα της Ξάνθης. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η πίεση αυτή καρποφόρησε, όταν μετά από ταχύτατη αντεπίθεση, ο Μάντζης κράτησε όσο πρέπει την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Τσαούση, που με ωραίο πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Αμπαντ και έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Στην επανάληψη η Ξάνθη προσπάθησε να πάρει περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, αλλά οι όποιες προσπάθειες ήταν χωρίς έμπνευση και εύκολη «λεία» για τους αμυντικούς του Βόλου. Η θεσσαλική ομάδα οχυρώθηκε στο τελευταίο τέταρτο στα μετόπισθεν και κατάφερε να κρατήσει την πολύτιμη νίκη.

Ο διαιτητής, Αγγελος Ευαγγέλου (Αθήνας), έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Ντεντάκη - Τεϊσέιρα, Μπαξεβανίδη και Τζουρίτσκοβιτς.

Οι συνθέσεις:

Βόλος (Στέφανος Ξηροφώτος): Μελίσσας, Διαμάντης, Οικονόμου, Φεράρι, Ντεντάκης, Τσαούσης (88' Μπαλογιάννης), Ζοάο Ράφαελ (80' Λύρατζης), Τσοκάνης, Γκουαροτσένα, Μαξ, Μάντζης (90' Κάσες).

Ξάνθη (Νίκος Καραγεωργίου): Αμπαντ, Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Καρασαλίδης, Κασάδο, Καμαρά (54' Τερκί), Κοβάτσεβιτς (70' Μουλέν), Στάρτζεον, Τεϊσέιρα (30' Μπαριέντος), Ντε Αμορίμ (70' Τζουρίτσκοβιτς), Φοσέ (53' Κάστρο).