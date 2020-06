Αθλητικά

Ισοπαλία στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ματς ήταν μέτριο και μόνο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου υπήρξαν κάποιες φάσεις...

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ματς στο Περιστέρι, μεταξύ του Ατρόμητου και της Λαμίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στα Play Out της Super League. Το ματς ήταν μέτριο και μόνο στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου υπήρξαν κάποιες φάσεις. Σε αυτό το διάστημα μάλιστα μπήκαν και τα δύο γκολ. Η Λαμία προηγήθηκε στο 43ο λεπτό με τον Αντέτζο και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκάλο.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου παίχθηκε, λοιπόν, μπάλα στο Περιστέρι, αφού στο μεγαλύτερο διάστημα ο Ατρόμητος διατήρησε μια άκαρπη υπεροχή, χωρίς να μπορεί ν' απειλήσει. Από την πλευρά της η Λαμία στην πρώτη, ουσιαστικά, ευκαιρία της κατάφερε ν' ανοίξει το σκορ.

Συγκεκριμένα στο 43ο λεπτό ο Σασί γύρισε την μπάλα και ο προωθημένος κεντρικός αμυντικός, Αντέτζο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε ν' απαντήσει ο Ατρόμητος. Τότε ο Σασί ανέτρεψε τον Κιβρακίδη, το φάουλ σε πολύ καλή θέση ανέλαβε να εκτελέσει ο Γκάλο και με απευθείας εκτέλεση κατάφερε να ισοφαρίσει.

Στην επανάληψη το ματς επανήλθε στη μετριότητα. Οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τη Λαμία να οχυρώνεται στην άμυνα της για να κρατήσει το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Παντελίδης ανακάτεψε την τράπουλα, έριξε στον αγώνα επιθετικούς, αλλά και πάλι η ομάδα δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα. Στο 84ο λεπτό, πάντως, ο Ατρόμητος έφθασε κοντά στο γκολ της νίκης, αλλά ήταν άτυχος, καθώς η κεφαλιά του Ρισβάνη προσέκρουσε στο δεξί δοκάρι του Κάχριμαν.

Ο διαιτητής Τάσης έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Μανούσο, Μπουσούλατζιτς - Νιάσε, Μπεχαράνο και Νιάσε.

Οι συνθέσεις:

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Μανδάς, Γκάλο, Γούτας, Ρισβάνης, Κιβρακίδης, Χαρίσης (46' Ούμπιδες), Μπουσούλατζιτς, Ανδρούτσος (74') Ραμπέλο, Ντε Πο (65' Βέλλιος), Μανούσος (87' Γιακουμάκης), Νταβιώτης (46' Ενσικολού).

Λαμία (Ακης Μάντζιος): Κάχριμαν, Βάντερσον, Βύντρα, Αντέτζο, Σκόνδρας, Νιάσε, Μπεχαράνο (63' Μπιανκόνι), Βιγιάλμπα (64' Μπουλούλης), Ρόμανιτς, Καραμάνος (46' Βασιλόγιαννης), Σασί (89' Σάλιακας).