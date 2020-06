Πολιτική

Μητσοτάκης: ανοιγόμαστε στους τουρίστες με μέλημα την ασφάλεια όλων

"Ελάτε στην Ελλάδα. Φέρτε τους φίλους σας. Ενημερώστε ότι πλέον η χώρα είναι ανοιχτή", τόνισε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη στους ανταποκριτές ξένου Τύπου από τη Σαντορίνη.

Σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό με φόντο το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα και θέα το ηφαίστειο και τη Θηρασιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε την πόρτα στο ελληνικό καλοκαίρι, δίνοντας συνέντευξη στους ανταποκριτές ξένου Τύπου από τη Σαντορίνη, έναν εμβληματικό προορισμό για τον παγκόσμιο τουρισμό.

Οι δεκάδες εκπρόσωποι των ξένων μέσων ενημέρωσης που βρέθηκαν στη Σαντορίνη, περίμεναν τη δύση του ήλιου για να ξεκινήσει η συνέντευξη. Στις 20.24 πατήθηκε το κουμπί της επανεκκίνησης, όταν ανέβηκαν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά πόντιουμ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο σύμβουλός του Θανάσης Μπακόλας. «Η Ελλάδα τα κατάφερε εντυπωσιακά να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού. Κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζουμε στο ελληνικό καλοκαίρι» είπε ο Θανάσης Μπακόλας.

Ανεβαίνοντας στο βήμα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει να ανταγωνιστεί μία από τις ωραιότερες θέες στον κόσμο. «Σήμερα η εικόνα εξακολουθεί να είναι υπέροχη. Κόβει την αναπνοή και εμπνέει», τόνισε. Επεσήμανε ότι ο κίνδυνος από τον κορονοϊό δεν έχει περάσει αλλά ξεκινάμε ένα ιδιότυπο καλοκαίρι, έχοντας προετοιμαστεί και προτάσσοντας τα ζητήματα ασφάλειας. Τόνισε ότι «όλα έχουν αλλάξει. Βεβαίως αυτό δεν θα διαρκέσει για πάντα. Όπως γνωρίζετε όλοι σας το ελληνικό καλοκαίρι είναι άποψη και τίποτα δεν μπορεί να μας αφαιρέσει αυτά τα συναισθήματα. Η Ελλάδα είναι ανοιχτή και όπως ξέρετε ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την ελληνική οικονομία και το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε τουριστική περίοδο φέτος είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η σκληρή δουλειά θα διασφαλίσει αυτό το ιδιότυπο καλοκαίρι να είναι ασφαλές για όλους».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι «η χώρα μας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της με την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης. Ένα νέο κεφάλαιο που καταδεικνύει ότι η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ανοιγόμαστε στους επισκέπτες με βασικό μέλημα την ασφάλεια όλων». Και ο πρωθυπουργός έκλεισε την εισαγωγική του εισήγηση με μια προτροπή: «Ελάτε στην Ελλάδα. Φέρτε τους φίλους σας. Ενημερώστε ότι πλέον η χώρα είναι ανοιχτή. Μάθαμε το μάθημά μας από την αντιμετώπιση της πανδημίας και εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες μας θα παραμείνουν ασφαλείς και υγιείς». Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στην ετοιμότητα να αντιμετωπιστούν τυχόν κρούσματα. Στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις των ανταποκριτών ξένου Τύπου τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν ενδιαφέρει η Ελλάδα να γίνει νούμερο ένα προορισμός αλλά να είναι ο ασφαλής προορισμός καθώς και ότι «πρέπει να αλλάξουμε το τουριστικό μας μοντέλο και η βιωσιμότητα να μπει στο επίκεντρο».

Σε ερώτηση για το αν είχε δισταγμό όταν αναγκάστηκε να λάβει δύσκολες αποφάσεις για την ελληνική οικονομία αλλά και την προσωπική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι οι αποφάσεις μας ήταν σωστές και σας διαβεβαιώ πως όταν ακούσαμε τις πρώτες προτάσεις των ειδικών δεν ήταν βέβαιο ότι θα προχωρούσαμε σε καθολικό lockdown. Σήμερα είναι σαφές ότι οι χώρες που κινήθηκαν εγκαίρως πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα από εκείνες που δίστασαν. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη αλλά επικοινωνήσαμε τα μέτρα με αποτελεσματικό τρόπο στην κοινή γνώμη. Οι Έλληνες συμφώνησαν με αυτό που εμείς προτείναμε ως σωστή πορεία εξ ου και η επιτυχία». Πρόσθεσε ότι αν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα υπάρξει δεύτερη έξαρση ή τοπικές εξάρσεις, «έχουμε πολλά στοιχεία που μας ευνοούν. Ελπίζω ότι το χειρότερο το ξεπεράσαμε και θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και στο μέλλον».

Σε ερώτηση για το αν φοβάται ενδεχόμενο πισωγύρισμα από το άνοιγμα των αεροδρομίων, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία των διαγνωστικών τεστ, το κλιμακωτό άνοιγμα και τα επιδημιολογικά κριτήρια για τις χώρες προέλευσης. Και τόνισε: «Σήμερα το κάνουμε αυτό για να υπάρχει μία ασφάλεια. Σε 4.000 τεστ είχαμε μόνο 2 θετικούς και μάλιστα ασυμπτωματικούς. Δε νιώθουμε ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερο κίνδυνος και αν υπάρξει τοπικά κίνδυνος υπάρχει η υγειονομική υποδομή για να τον αντιμετωπίσουμε».

Σε άλλη ερώτηση για το κατά πόσο πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει νούμερο ένα προορισμός στην Ευρώπη αλλά και πού θα πάει ο ίδιος διακοπές, απάντησε: «Ελπίζω να πάρω λίγες μέρες διακοπές και να πάω στην Κρήτη. Επίσης για το άλλο σκέλος, όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο άνετα θα αισθάνονται όσοι θέλουν να μπουν στο αεροπλάνο ή το αυτοκίνητο. Υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουμε ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής προορισμός. Δεν με ενδιαφέρει να γίνει η Ελλάδα ο νούμερο ένα προορισμός αλλά μ' ενδιαφέρει να είναι ο ασφαλής προορισμός.Θα προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Η πρόκληση είναι να περάσουμε από την επιτυχημένη εσωτερική διαχείριση σε ένα επιτυχημένο άνοιγμα. Με ενδιαφέρει επίσης να φροντίσουμε ο τουριστικός κλάδος να ξεπεράσει αυτό το δύσκολο καλοκαίρι ελπίζοντας ότι η επόμενη χρονιά θα είναι επιτυχημένη. Για τώρα θέλουμε ο κλάδος να παραμείνει ζωντανός και να επιζήσουμε ενός πολύ δύσκολου καλοκαιριού».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο υπάρχει επαφή με αεροπορικές εταιρίες για το επικείμενο άνοιγμα, είπε ότι σαφώς και υπάρχει και με αεροπορικές εταιρίες αλλά και με τουριστικούς πράκτορες. Σημείωσε επίσης πως αν και η covid-19 «υπήρξε τραγωδία, προκάλεσε και θα συνεχίσει να προκαλεί οδυνηρά προβλήματα όμως τώρα καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε». Έκανε αναφορά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση που προχώρησε με ταχύτητα και πώς η covid-19 «αποτέλεσε ευκαιρία για να κατανοήσουμε όχι μόνο ως χώρα, ως Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως ότι υφίστανται συστημικοί κίνδυνοι όπως η κλιματική αλλαγή».

Μετά από σχετική ερώτηση απέκλεισε το ενδεχόμενο νέου καθολικού lockdown και είπε:«Ας μη χαλάμε αυτή την υπέροχη βραδιά αλλά βεβαίως έχουμε σενάρια για όλα τα ενδεχόμενα. Στοχευμένες επεμβάσεις φαίνεται πιθανότερο ότι θα γίνουν αν υπάρξει κίνδυνος. Καθολικό lockdown δεν θα υπάρξει και πάλι γιατί θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές οι οικονομικές επιπτώσεις αλλά και γιατί σήμερα είχαμε μόνο 4 κρούσματα και ανοίξαμε την οικονομία μας τον προηγούμενο μήνα. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Υπάρχουν λίγα πράγματα που δεν θα επιτρέψουμε για φέτος το καλοκαίρι αλλά πρέπει να γίνουν σεβαστά». Για τους κινέζους ταξιδιώτες και επέκταση της τουριστικής σεζόν ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «θέλουμε να επεκτείνουμε τον τουρισμό μας και ο τρόπος είναι να πειστούν οι άνθρωποι ότι η Ελλάδα έχει να προσφέρει πάρα πολλά εκτός από το θερινό τουρισμό. Οι Κινέζοι τουρίστες ταξιδεύουυν όλο το χρόνο και έχουν λόγο να έλθουν στην Ελλάδα και σε άλλη εποχή. Γενικότερα όμως και μόνο η πολιτιστική μας κληρονομιά αξίζει να φέρει τουρίστες στην Ελλάδα όλο το χρόνο», ενώ αναφέρθηκε και στα διαφορετικά είδη θεματικού τουρισμού.

Για το κατά πόσο η ΕΕ έχει επιδείξει επαρκή αλληλεγγύη και για τον πράσινο τουρισμό, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρώπη έχει επιδείξει ουσιαστική αλληλεγγύη γιατί έχουμε την πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Συμπλήρωσε ταυτόχρονα πως «πράγματι επίσης πρέπει να αλλάξουμε το τουριστικό μας μοντέλο και η βιωσιμότητα να μπει στο επίκεντρο. Για μας η βιωσιμότητα με την ευρύτερη δυνατή έννοια είναι μονόδρομος και προτιθέμεθα να καταστήσουμε την Ελλάδα πρωτοπόρα». Ως προς το τι τελικά τον φοβίζει ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν επικίνδυνο ιό που εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσά μας κι έχουμε επεξεργαστεί δύσκολα σενάρια. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας ζητώ να επισκεφθείτε το νοσοκομείο της Σαντορίνης και να δείτε την ποιότητα των υπηρεσιών. Φυσικά δεν υπάρχει τρόπος να κινηθούμε χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος αλλά έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για να σχεδιάσουμε το άνοιγμα στον Τουρισμό με ασφάλεια. Ταυτόχρονα υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται».

Κλείνοντας και απαντώντας για το κατά πόσο μπορεί να διαβεβαιώσει τους Έλληνες ότι και μετά τη Δευτέρα θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, τόνισε: «Δεν εξαρτάται από μένα αλλά από όλους μας. Εστιάζουμε στην υποδομή των νοσοκομείων και θα είμαστε αυστηροί στους κανόνες που έχουμε επιβάλλει. Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, να ακούμε τους ειδικούς και έχουμε αποδείξει ότι το κράτος μπορεί να δουλεύει σε υψηλό επίπεδο ενώ παράλληλα μετά από καιρό μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται το κράτος. Δεν έχω τη μαγική μπάλα αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν».

Το πρωί ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου όπου τον υποδέχθηκε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. Αμφότεροι τόνισαν ότι προτεραιότητα της επανεκκίνησης της φετινής τουριστικής περιόδου αποτελεί η ασφάλεια. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θαυμάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μαρτυρούν ότι το Ακρωτήρι συγκαταλεγόταν στους σημαντικότερους οικισμούς στο Αιγαίο Πέλαγος κατά την προϊστορική περίοδο, ενώ την εποχή του χαλκού ήκμασε σε μεγάλο αστικό κέντρο με λιμάνι.

Νωρίτερα, αμέσως μετά την άφιξη του στη Σαντορίνη ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο διοικητής του Νοσοκομείου Σαντορίνης Βασίλης Μαλαματένιος και εργαζόμενοι. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις υγειονομικές ανάγκες του νησιού ενώ έγινε ειδική μνεία στην προετοιμασία που έχει γίνει σχετικά με τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων.

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία των πρώτων διστακτικών βημάτων για την προσέλκυση επισκεπτών, στη διάρκεια συζήτησής του με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Σαντορίνης. «Αν σήμερα μπορούμε να κάνουμε τα πρώτα διστακτικά βήματα για να προσελκύσουμε επισκέπτες το κάνουμε ακριβώς επειδή η χώρα θεωρείται ως ένας ασφαλής προορισμός. Αυτή την ασφάλεια οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

ΚΚΕ: ο λαός έχει πληρώσει ήδη πολλά

Οι μόνοι που μπορούν να νοιώθουν ασφαλείς από το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τουρισμό είναι οι μεγάλοι ξενοδόχοι, οι αεροπορικές εταιρίες και τα μεγάλα πρακτορεία, σχολιάζει το ΚΚΕ και προσθέτει για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού:

"Αντίθετα, οι κάτοικοι των νησιών, οι εργαζόμενοι και οι μικροί επιχειρηματίες στον τουρισμό νοιώθουν ήδη ανασφάλεια, καθώς τα μέτρα της κυβέρνησης και οι εκπτώσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα, μαζί με το τσάκισμα των εισοδημάτων τους, φέρνουν και την υπονόμευση της δημόσιας υγείας.

Για τη σημερινή κατάσταση φέρνουν ευθύνη διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Αφού έχτισαν την ελληνική οικονομία στα πήλινα πόδια του «τουριστικού θαύματος» τώρα καλούν ξανά τα μόνιμα υποζύγια να βάλουν πλάτη. Μόνο που ο λαός έχει πληρώσει ήδη πολλά. Να μην πληρώσει ξανά!".