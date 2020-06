Κόσμος

Νεκρός από αστυνομικά πυρά στην Ατλάντα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας. Πρώτες διαμαρτυρίες στο σημείο.

Νεκρός έπεσε από αστυνομικά πυρά ένας άνδρας στην Τζόρτζια, σύμφωνα με τις Αρχές της Ατλάντα. Είχε προηγηθεί μεταξύ τους αψιμαχία, όταν ο άνδρας υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε θετικός και αρνήθηκε τη σύλληψή του.

Η Εισαγγελία ζήτησε έρευνα για τον άνδρα που πέφτει νεκρός από αστυνομικά πυρά, την ώρα που οι ΗΠΑ «φλέγονται» μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Και στο σημείο όπου σημειώθηκε η νέα ανθρωποκτονία από αστυνομικούς, συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι.

Οι αστυνομικοί πήγαν εκεί αρχικά όταν έλαβαν παράπονα για έναν άνδρα που κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε αφημένο στο drive –thru εστιατορίου Wendy’s.

Ο οδηγός υποβλήθηκε στο αλκοτέστ και οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τους ίδιους, τον έθεσαν υπό κράτηση, αλλά εκείνος αντιστάθηκε και δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένταση.

Ένας αστυνομικός τότε έβγαλε το taser, το οποίο όμως δεν έκανε αίσθηση στον συλληφθέντα, που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας «δεν έπαψε να είναι επιθετικός και άρπαξε το taser από τον αστυνομικό».

Ούτε όταν τον ακούμπησε το δεύτερο taser ηρέμησε ο άνδρας, που φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό εν μέσω της διαμάχης του με τους αστυνομικούς.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου κατέληξε αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Πρόκειται για έναν 27χρονο από την Ατλάντα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία της ταυτότητάς του.

Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στον καβγά δεν αναγνωρίστηκαν

Την υπόθεση αναλαμβάνει η Εισαγγελία.