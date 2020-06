Κόσμος

Νεκροί σε έκρηξη βυτιοφόρου που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίων (εικόνες)

Ισχυρότατη έκρηξη και φόβοι για μεγάλη αύξηση των νεκρών. Εκατοντάδες οι τραυματίες.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 τραυματίσθηκαν από έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, που προκάλεσε την κατάρρευση παρακείμενων κτιρίων και εργοστασίων, μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Γουνενλίνγκ της επαρχίας Τζετζιάγκ.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.