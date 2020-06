Αθλητικά

“Όρθιος” ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Σωκράτης Διούδης, σε μία από τις καλύτερες βραδιές της καριέρας του, κατέβασε... ρολά στις μοναδικές ευκαιρίες που έχασαν οι περσινοί νταμπλούχοι.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τον Παναθηναϊκό, σαν τη... γάτα με το ποντίκι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/06) στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ, όμως σε κάθε μεγάλη ευκαιρία που έφτιαχναν οι φιλοξενούμενοι, είχε πάντα μία απάντηση κι ένα «στοπ» ο καταπληκτικός και MVP του παιχνιδιού, Σωκράτης Διούδης, ο αποκλειστικός «υπεύθυνος» για το 0-0, που «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού σε μία από τις καλύτερες βραδιές της καριέρας του κατέβασε... ρολά στις μοναδικές ευκαιρίες που έχασαν οι περσινοί νταμπλούχοι. Συγκεκριμένα, επενέβη: Στο 3’ σε πλασέ του Μπίσεσβαρ που έβγαλε σε κόρνερ. Στο 6’, σε σουτ του Λημνιού που έβγαλε δύσκολα με το πόδι. Στο 27’ σε νέο σουτ του Λημνιού που απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 47’ σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ του Πέλκα, που έβγαλε με τα πόδια. Στο 55’ με πλασέ του Άκπομ, που μπλόκαρε εντυπωσιακά.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, επιβάλλοντας πλήρως το ρυθμό του. Κι αν ήταν εύστοχος θα μπορούσε να έχει πάρει τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό, που ήταν πολύ «αναιμικός» και είχε σε κακή μέρα τους Κουρμπέλη, Χρήστο Δώνη, αλλά κι άλλα βασικά «γρανάζια» της «μηχανής» του.

Η είσοδος του Αγιούμπ στο β’ ημίχρονο και η αλλαγή του συστήματος σε 4-3-3 έκανε λίγο πιο λειτουργικό τον Παναθηναϊκό, με τον Μαροκινό μέσο να χάνει και τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, όταν το εξαιρετικό φάουλ που εκτέλεσε κόντραρε ελάχιστα στο τείχος κι έφυγε... εκατοστά άουτ. Μετά το 60’ ο ΠΑΟΚ άρχισε να μένει από δυνάμεις κι ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να... κλέψει το παιχνίδι στο φινάλε, όμως το πλασέ του Καμπετσή από σέντρα σουτ του Κολοβού, πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Μπουζούκης, Αγιούμπ, Γιόχανσον, Ινσούα – Πέλκας, Ελ Καντουρί, Μάτος, Μαουρίτσιο, Γιαννούλης, Λάμπρου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γ. Δώνης): Διούδης, Γιόχανσον, Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Ινσούα, Κουρμπέλης, Χρ. Δώνης (73’ Καμπετσής), Μπουζούκης (87’ Κολοβός), Ζαχίντ (46’ Αγιούμπ), Χατζηγιοβάνης (57’ Ανουάρ), Μακέντα (87’ Νούνες).

ΠΑΟΚ (Α. Φερέιρα): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (46’ Μάτος), Ίνγκασον, Βαρέλα, Γιαννούλης, Εσίτι (86’ Σβιντέρσκι), Ελ Καντουρί, Λημνιός (86’ Μαουρίτσιο), Μπίσεσβαρ (46’ Λάμπρου), Πέλκας (78’ Ροντρίγο), Άκπομ.