Ζώδια: Προβλέψεις για τη νέα εβδομάδα

Η όψη Ήλιου-Άρη αυτή την εβδομάδα είναι πολύ έντονη και μας θέτει σε επικοινωνιακούς περιορισμούς. Τι πρέπει να προσέξουμε...

Βρισκόμαστε στην ενδιάμεση εβδομάδα των εκλείψεων και ένα βήμα μετά την Έκλειψη της Παρασκευής, που σίγουρα δεν έχουμε καταλάβει σε όλο το μήκος της και σε όλο το πλάτος της αλλά φυσικά έχουμε πάρει μία πρόγευση! Αυτή που μας κάνει καχύποπτους ή ιδιαίτερα συναισθηματικούς για να αντιδράσουμε αλλά και να μπορέσουμε να ελέγξουμε την παρόρμησή μας. Αυτό που είναι δύσκολο να διακρίνουμε είναι αν νιώθουμε συμπόνια ή γενικά αν νιώθουμε ότι κάνουμε μία κίνηση από πραγματικά συναισθήματα και εκεί είναι που κάνουμε ένα λάθος επικοινωνιακό ή περνάμε λάθος μηνύματα…

Η όψη Ήλιου-Άρη αυτή την εβδομάδα είναι πολύ έντονη και μας θέτει σε επικοινωνιακούς περιορισμούς οι οποίοι μας δημιουργούν και μία καταπίεση η οποία όμως είναι τόσο κρυφή όσο και να μην μπορούμε να την ομολογήσουμε ούτε στον εαυτό μας και πολύ περισσότερο στους συνομιλητές μας… Και επειδή ο Ερμής ετοιμάζεται να γίνει ανάδρομος και ήδη έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά αυτή η επιρροή δεν είναι καλό να προσπαθούμε να εκμαιεύσουμε από τους άλλους κάτι που δεν είναι έτοιμοι να μας πουν . Είναι καλύτερα να αρκεστούμε στη σιωπή τους αλλά και να τους δώσουμε τον χρόνο τους!

Η Αφροδίτη συνεχίζει την Ανάδρομη πορεία της στους Διδύμους για λίγο ακόμα και καλό είναι να επαναφέρουμε οικονομικά θέματα που δεν τα έχουμε διαχειριστεί σωστά και να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μία λύση ώστε και προσωρινή ή έστω να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Αρκεί να καταλάβουμε το θέμα που δημιουργείται και τις προεκτάσεις του… Στα ερωτικά μας, δε μας αρέσει η μεταβλητότητα αλλά σίγουρα το να μη ζούμε τις στιγμές είναι κάτι που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο…

Ο Ερμής από τον Καρκίνο έχει έντονο συναισθηματισμό και καθώς εγκλωβίζεται στο να τον εξωτερικεύσει αυτό είναι ένας βραχνάς που θα χρειαστεί να το σύρει επί μακρόν για το προσεχές διάστημα αλλά το καλό είναι να ξεκαθαρίσει με τις εσωτερικές του ανάγκες. Ερωτικά πάντως μπορεί να ανοιχτεί αλλά φοβάται μην εκτεθεί ή μήπως θα πει πράγματα που δημιουργούν δεσμεύσεις και δεν υπάρξει ανταπόκριση!

Γενικότερα είναι μία εβδομάδα με έντονες διακυμάνσεις και επειδή δεν υπάρχουν απαντήσεις ή τουλάχιστον αυτές που θέλουμε να ακούσουμε, καλό θα ήταν να δώσουμε χρόνο γιατί αυτός θα αποκαλύψει αλήθειες που όσο και να πιέζουμε τώρα δεν έχουν ωριμάσει ώστε να μας παρουσιαστούν!

Πηγή: astrologos.gr