Ποιες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές έως τις 28 Ιουνίου

Αναλυτικά όλες οι επιχειρήσεις που διατηρούν το προσωρινό τους "λουκέτο" προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, από 15 έως και 28 Ιουνίου 2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Η απαγόρευση λειτουργίας αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά (ΚΑΔ 5530).

2. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται εντός των θερινών κινηματογράφων.

3. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).

4. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε

πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).

5. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914), εξαιρουμένης της δραστηριότητας των θερινών κινηματογράφων.

6. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).

7. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].

8. Πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακροάματος παρουσία κοινού (ΚΑΔ 9004).

9. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 92.00.11.00).

10. Υπηρεσίες καζίνο (ΚΑΔ 92.00.11.01).

11. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).

12. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).

13. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05).

14. Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01).

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ)

Απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 των αναβατήρων (τελεφερίκ).

Από την απαγόρευση εξαιρείται ο αναβατήρας (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, ο οποίος, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, επιτρέπεται να λειτουργεί υπό ειδικότερους κανόνες. Δηλαδή επιτρέπεται η πραγματοποίηση δρομολογίων του αναβατήρα (τελεφερίκ) από Φηρά ως Όρμο Φηρών και από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυνατότητα επιβίβασης έως δύο ατόμων ανά καμπίνα. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφερίκ, καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των εργαζομένων - επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού. Ο δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

1. Επιτρέπεται, κατά το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, οποιασδήποτε εργασία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ» που απαιτείται για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών της.

2. Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λειτουργία τους.

Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού, ως προς την εφαρμογή της απόφασης ορίζεται η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.