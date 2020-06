Αθλητικά

Η Νάπολι αντίπαλος της Γιουβέντους στον τελικό του Coppa Italia

Το γκολ του Φάμπιαν Ρουΐθ, στον πρώτο ημιτελικό με την Ίντερ, αποδείχθηκε «χρυσό» για τους «παρτονεπέι»...

Η Νάπολι είναι η αντίπαλος της Γιουβέντους στον τελικό του Coppa Italia, που θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου στο «Ολίμπικο» της Ρώμης.

Το γκολ του Φάμπιαν Ρουΐθ, στον πρώτο ημιτελικό με την Ίντερ, αποδείχθηκε «χρυσό» για τους «παρτονεπέι», που αναδείχθηκαν μεν ισόπαλοι, 1-1, με τους «νερατζούρι» στην αποψινή (13/06) ρεβάνς, αλλά χάρις στη νίκη τους (1-0) στο «Τζουζέπε Μεάτσα» πήραν το δεύτερο «εισιτήριο» για τον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε προσπάθησε να κάνει την υπέρβαση στο «Σαν Πάολο», προκειμένου να είναι παρούσα ξανά σε τελικό Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2011, προηγήθηκε με γκολ από τ΄ αποδυτήρια του Έρικσεν, αλλά πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους (41΄) ο Μέρτενς ισοφάρισε και με το τελικό 1-1 το συγκρότημα του Τζενάρο Γκατούζο προκρίθηκε στον τελικό. Εκτός αποστολής των γηπεδούχων έμεινε ο τραυματίας, Κώστας Μανωλάς.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ιταλίας (σε παρένθεση τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων) έχουν ως εξής:

Γιουβέντους-Μίλαν 0-0 (1-1)

Νάπολι-Ίντερ 1-1 (1-0)