Κοινωνία

Η αναζήτηση για το βιτριόλι και τα στοιχεία που “καίνε” την κατηγορούμενη (βίντεο)

Νέες μαρτυρίες για την επίθεση με το βιτριόλι στην Καλλιθέα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η κατάθεση μάρτυρα που εμπεριέχεται στη δικογραφία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η δράστιδα που “σημάδεψε” την Ιωάννα με το βιτριόλι να έψαχνε το φονικό υγρό πλην του Διαδικτύου και σε κάποιο κατάστημα.

Συγκεκριμένα, όπως λέει μάρτυρας: «Στις 18 Μαΐου και κατά το χρονικό διάστημα από τις 14.15 έως τις 15.00 βρισκόμουν εντός ανθοπωλείου – φυτωρίου που βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής, προκειμένου να αγοράσω διάφορα φυτά. Κατά τη διάρκεια που βρισκόμουν έξω από το κατάστημα και περίμενα να εξυπηρετηθώ, ήρθε μια άγνωστη προς εμένα γυναίκα από πίσω μου και ζήτησε από τον υπάλληλο να της δώσει βιτριόλι. Τότε γύρισα να την κοιτάξω, καθώς μου έκανε εντύπωση αυτό που ζήτησε και αντίκρισα μια γυναίκα ημεδαπή, με ύψος πάνω από 1.56 και ηλικίας μεταξύ 30-40 ετών, αδύνατη, με ανοιχτό χρώμα μαλλιών ντυμένη με καθημερινά ρούχα και φορούσε παντελόνι. Άλλα χαρακτηριστικά δεν έχω καταφέρει να συγκρατήσω και δε γνωρίζω αν πραγματοποίησε τελικά την αγορά.».

Είχε στην τσάντα της περούκα και τηλεκάρτα

Το αξιοσημείωτο, όπως προκύπτει από την δικογραφία, είναι ότι η 35χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση στην Ιωάννα, 20 και πλέον ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό, είχε μαζί της την ώρα που την συνέλαβαν όλα εκείνα τα στοιχεία που την ενοχοποιούσαν. Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού που συμμετείχε στην σύλληψη, στην τσάντα της βρέθηκε η περούκα και η τηλεκάρτα με την οποία έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη της.

«Περί ώρα 8.10 η ανωτέρω εξήλθε της οικίας της και κινήθηκε επί της οδού Άβυδου. Της γνωστοποίησα με την ιδιότητα μας και της ζητήσαμε να μας παραδώσει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας καθώς επίσης και να μας ακολουθήσει. Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε την διενέργεια του ελέγχου, μας αγνόησε και συνέχισε να κινείται επί της οδού Άβυδου. Εν τέλει στη διασταύρωση των οδών Άβυδου και Αγίου Γερασίμου ακινητοποιήσαμε την ανωτέρω και από τον αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε και συγκεκριμένα εντός μαύρης τσάντας χειρός που έφερε στο αριστερό της χέρι βρέθηκαν τα κάτωθι: Μια χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως χρώματος μπλε, μία περούκα χρώματος καστανόξανθου, μία τηλεκάρτα με αριθμό …., ένα κινητό τηλέφωνο iPhone, ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας Nokia, έξι έγγραφα με ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα πακέτο σύνδεσης…, μία κάρτα διαδρομών με αριθμό 300… και όνομα κατόχου Κ.Ε .(σ.σ. στο όνομα της κατηγορούμενης) και μια κάρτα διαδρομών με αριθμό κάρτας 300… και όνομα κατόχου Γ. Ε.».

Νέες μαρτυρίες για την επίθεση

Γείτονας της 34χρονης που έπεσε θύμα της επίθεσης με το βιτριόλι, δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως ήταν τουλάχιστον 4 οι φορές που μία γυναίκα εθεάθη έξω από το σπίτι της άτυχης Ιωάννας.

Πηγή: dikastiko.gr