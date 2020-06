Κόσμος

Κορονοϊός-ΗΠΑ: Αποκλείει ο Τραμπ ένα νέο lockdown σε περίπτωση δεύτερου “κύματος”

Περισσότεροι από 700 οι θάνατοι ασθενών που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν άλλοι 734 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες, γεγονός που αύξησε σε 115.347 τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του πλανήτη είναι αυτή που υφίσταται μακράν το πιο βαρύ πλήγμα από την πανδημία σε απόλυτα μεγέθη, τόσο ως προς τον αριθμό των νεκρών, όσο και ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (2.071.782)

Αυτός ο τελευταίος αριθμός πιθανόν είναι πολύ κατώτερος από την πραγματικότητα, με δεδομένες τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε αξιόπιστα τεστ όταν άρχιζε να εξαπλώνεται ο ιός στη χώρα.

Από τα τέλη του Μαΐου, οι ημερήσιοι απολογισμοί των θανάτων σπανίως ξεπερνούν το φράγμα των 1.000.

Όμως αυτοί των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παραμένουν πάντα γύρω στα 20.000 κατά μέσον όρο καθημερινά, με τις ΗΠΑ να δυσκολεύονται να κατέβουν από αυτό το επίπεδο, καθώς η μια πλευρά της χώρας παίρνει τη σκυτάλη από την άλλη.

Το πρώτο κύμα δεν έχει ακόμη κοπάσει τελείως, καθώς το επίκεντρο της πανδημίας έχει μετακινηθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας σε μια ευρεία λωρίδα από τον νότο ως τη δύση, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στα νοσοκομεία πολιτειών όπως είναι η Αριζόνα, το Τέξας ή η Φλόριντα. «Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν έχει προηγούμενο. Και ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει», τόνιζε ο Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, ο διευθυντής των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC).

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζει πως αποκλείει το κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας εκ νέου σε περίπτωση δεύτερου κύματος.