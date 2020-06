Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: “Πρεμιέρα” για τα Γενικά Λύκεια - Το πρόγραμμα και τα μέτρα προστασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει την Δευτέρα η αυλαία των Πανελλαδικών με αυστηρά μέτρα προστασίας. Τι ισχύει με τις μάσκες και την τήρηση αποστάσεων. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και με μέτρα προστασίας της υγείας εξαιτίας του κορονοϊού, αρχίζουν τη Δευτέρα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ. Συνολικά, φέτος, περίπου 100.000 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 77.970 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι περισσότεροι εξεταζόμενοι στο «νέο» σύστημα και οι υπόλοιποι στο «παλαιό».

Δύο συστήματα

Η φετινή σχολική χρονιά είχε ήδη χαρακτηριστεί μεταβατική, καθώς από φέτος θα ίσχυε το «νέο» σύστημα που είχε προωθήσει επί υπουργίας του ο Κώστας Γαβρόγλου και που περιελάμβανε την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας στις βαθμολογίες μαθημάτων, καθώς επίσης και την αντικατάσταση του μαθήματος των Λατινικών από εκείνο της Κοινωνιολογίας.

Έτσι, για φέτος, υπήρξε η δυνατότητα οι υποψήφιοι να επιλέξουν με ποιο σύστημα επιθυμούν να εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με το «νέο» ή με το «παλαιό».

Το «παλαιό» σύστημα είναι το σύστημα με το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια κατά το σχολικό έτος 2018-19. Κατά το σύστημα αυτό, οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται στα Λατινικά, ενώ σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού υπάρχουν μαθήματα βαρύτητας με αυξημένο συντελεστή στον υπολογισμό των μορίων.

Τα μέτρα προστασίας

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, η χρήση μάσκας από τους υποψήφιους είναι προαιρετική. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική για τους επιτηρητές εκπαιδευτικούς στις αίθουσες. Ακόμη, σε κα?θε αι?θουσα εξε?τασης θα πρέπει να τηρει?ται απο?σταση 1,5 με?τρου μεταξυ? των υποψηφι?ων. Το ίδιο θα ισχύει και στους χώρους προετοιμασι?ας και στους χώρους εξέτασης των υποψηφι?ων με αναπηρι?α και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες η? ειδικε?ς μαθησιακε?ς δυσκολι?ες.

Οι αίθουσες θα αερίζονται με φυσικό τρόπο και η χρήση ανεμιστήρων θα απαγορεύεται.

Όπως ήδη ισχύει στο σχολικό περιβάλλον μετά την άρση του lockdown, θα πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται οι οδηγίες καλής υγιεινη?ς των χεριω?ν, με χρη?ση νερου? και σαπουνιου? η? με αλκοολου?χο αντισηπτικο? δια?λυμα, συ?μφωνα με τις οδηγι?ες του Εθνικου? Οργανισμου? Δημο?σιας Υγει?ας (ΕΟΔΥ). Επίσης, τα εξεταστικά κέντρα θα τηρούν τους κανόνες του ΕΟΔΥ και για την καθαριότητα.

Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων.

Το πρόγραμμα

Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας). Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα, θα εξεταστούν την Τετάρτη 17/6, στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και στα Μαθηματικά (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Την Παρασκευή 19/6, θα εξεταστούν στη Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας) και στην Κοινωνιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Ακολουθούν, την επόμενη εβδομάδα, η εξέταση στη Φυσική στις 22/6 (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και στις 24/6 στην Ιστορία και την Πληροφορική, των Ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εξέταση στις 26/6 στην Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που θα δώσουν με το παλαιό σύστημα, θα έχουν κατά βάση κοινό πρόγραμμα με όσους δώσουν με το νέο, με εξαίρεση, ότι στις 22/6 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των Λατινικών (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), στις 24/6 η εξέταση του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και στις 26/6 η εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Ώρα έναρξης της κάθε εξέτασης είναι 08:30 (κοινή για όλους τους υποψηφίους). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Εξαίρεση, το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (ΕΠΑΛ), για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Ειδικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως την 13η Ιουλίου 2020.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν με την εξέταση των Αγγλικών (1/7) και θα συνεχιστούν με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο (2/7 και 3/7, αντίστοιχα). Η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με την εξέταση των Ιταλικών (4/7).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Γερμανικά (6/7), τα Γαλλικά (7/7) και τα Ισπανικά (8/7).

Οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αφιερωμένες στην εξέταση των μουσικών ειδικών μαθημάτων: Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων (10/7), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (11/7) και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (13/7).

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αυτό έχει οριστεί από τις 29 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου.

Πρεμιέρα και για τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Πρώτο μάθημα, τα Νέα Ελληνικά (Γενικής Παιδείας), στα οποία θα εξεταστούν την Τρίτη 16 Ιουνίου. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά (Άλγεβρα), που είναι επίσης μάθημα Γενικής Παιδείας.

Θα ακολουθήσουν, από τις 20 έως και τις 30 Ιουνίου, οι εξετάσεις στα μα