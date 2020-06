Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Υπήρξαν ανατιμήσεις σε προϊόντα, εξαιτίας της καραντίνας (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις μπουλντόζες στο Ελληνικό και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Για τις μπουλντόζες στο Ελληνικό, τις μικροπιστώσεις και τις ανατιμήσεις προϊόντων, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” o Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφορικά με την επένδυση στο Ελληνικό, ο Υπουργός είπε πως το εργοτάξιο παραδόθηκε με το ΦΕΚ στην εταιρεία Lamda και το πρώτο κομμάτι του έργου είναι οι κατεδαφίσεις, αφού περίπου 900 κτίρια πρέπει να γκρεμιστούν και να καθαριστεί ο χώρος. Ειδικότερα για την καθυστέρηση που σημειώθηκε, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε πως οι μπουλντόζες μπαίνουν στο Ελληνικό μερικούς μήνες αργότερα από ό,τι είχε αρχικά εξαγγείλει, υπενθυμίζοντας πως μεσολάβησε και η κρίση του κορονοϊού.

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΕΤ, Γιώργο Χότζογλου, σχετικά με την επαναλειτουργία των καζίνο, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε μία πρόβλεψη για τις αρχές Ιουλίου, διευκρινίζοντας πως η Κυβέρνηση περιμένει τις σχετικές εισηγήσεις από τους ειδικούς πριν λάβει κάποια οριστική απόφαση.

Σε ό,τι αφορά τις μικροπιστώσεις, εξήγησε πως μέχρι σήμερα οι επιχειρηματίες που δεν είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, κατέφευγαν σε τοκογλύφους. Αντίθετα τώρα, θα υπάρχει ένας θεσμός για τη χορήγηση πιστώσεων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με τον κ. Γεωργιάδη να υπενθυμίζει τα εργαλεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής (όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το εγγυοδοτικό).

Σχετικά με τις ανατιμήσεις προϊόντων που παρατηρήθηκαν στην αγορά, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε καταρχήν πως δεν υπάρχει αύξηση στον πληθωρισμό. Εξήγησε πως οι ανατιμήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα οφείλονται στην καραντίνα εξαιτίας της πανδημίας και σημείωσε πως η αύξηση δεν ήταν μεγάλη.

***Το βίντεο της συζήτησης θα είναι διαθέσιμο σύντομα.