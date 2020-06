Κοινωνία

Βρέθηκε η 10χρονη Ιωάννα που εξαφανίστηκε από τις Αχαρνές

Αίσιο τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού.

Στην αγκαλιά της μητέρας της βρίσκεται πλέον η 10χρονη Ιωάννα που είχε εξαφανιστεί από τις Αχαρνές.

Η επιστροφή του μικρού κοριτσιού στην οικογένειά της καταγράφηκε σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, το παιδί έσπασε ένα laptop στο σπίτι, φοβήθηκε και αποφάσισε να φύγει για να πάει στον παππού του.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε για μερικές ώρες σε κάποιο άλλο σπίτι, όπου παρέμεινε μέχρι τα μεσάνυχτα. Στη συνέχεια προσπάθησε να μεταβεί σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο.

Αρχικά, η 10χρονη είπε πως δεν την πείραξε κανένας. Ωστόσο, η Αστυνομία διεξάγει έρευνα προκειμένου να ριχτεί φως στην υπόθεση.