Ρώσος Πρέσβης: Τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ

Τι είπε ο Ρώσος Πρέσβης στην Ελλάδα Αντρέι Μάσλοβ για Λιβύη, Κυπριακό και κορονοϊό.

Την ανάγκη αυστηρής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, αποφυγής προκλητικών ενεργειών, καθώς και επίλυσης οποιωνδήποτε προβλημάτων με ειρηνικά μέσα, προτάσσει ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ελλάδα Αντρέι Μάσλοβ, ερωτηθείς για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ΑΟΖ της Κύπρου.

«Ο μοναδικός φάρος για μας εδώ είναι το Διεθνές Δίκαιο. Η αιγιαλίτιδα ζώνη, η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ των νησιών, η απαγόρευση της απειλής ή χρήσης βίας είναι αυτονόητα πράγματα. Όποιος ενδιαφέρεται για το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, αρκεί να διαβάσει τη Συνθήκη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας 1982, π.χ. άρθρο 121 για τα νησιά» αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ρώσος πρέσβης και χαρακτηρίζει το Δίκαιο της Θάλασσας τον ακρογωνιαίο λίθο του καθεστώτος των θαλασσών.

Ερωτηθείς σχετικά με τη θέση της Μόσχας για τα μνημόνια Άγκυρας-κυβέρνησης Σάρατζ, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στη χώρα μας επισημαίνει πως η Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά τη θέση της Ελλάδας για τα μνημόνια και είναι σε στενή επικοινωνία με την Αθήνα για το εν λόγω θέμα, ακόμα και σε επίπεδο των υπουργών Εξωτερικών. «Η Ρωσία εγκαίρως κάλεσε τα μέρη των μνημονίων να επιδείξουν πολιτική σύνεση και να αποφύγουν βήματα που μπορούν να οξύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη Λιβύη και τη Μεσόγειο. Δώσαμε προσοχή στην αντίδραση και τις εκτιμήσεις της Ελλάδος, της Κύπρου, καθώς και της Αιγύπτου ότι το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δεν συνάδει με τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας και καταπατεί τα δικά τους συμφέροντα» σημείωσε ο Αντρέι Μάσλοβ.

Επιπλέον, τονίζει ότι η Ελλάδα ως χώρα της Μεσογείου, η οποία αντιμετωπίζει άμεσα τις αρνητικές συνέπειες της λιβυκής κρίσης, δικαιούται να συμμετέχει πλήρως στις πολυμερείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Λιβύη.

Στη συνέχεια ο Ρώσος πρέσβης εκφράζει τη θέση της Ρωσίας στο λιβυκό ζήτημα, ενώ για το μεταναστευτικό κύμα προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα παρατήρησε πως τα δυο τρίτα των μεταναστών δεν ήταν καν Σύροι, αλλά Αφγανοί, Ιρακινοί, πολίτες των αφρικανικών χωρών. «Ζήτημα καίριας σημασίας είναι η επιστροφή προσφύγων στη Συρία όπου η ειρηνική ζωή αποκαθίσταται» προσέθεσε.

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας, ο Ρώσος πρέσβης τονίζει πως και οι δυο χώρες ενδιαφέρονται για την περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων και επιδιώκουν να συμβάλουν σ’ αυτό στον ίδιο βαθμό. «Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Ελλάδας έχει διαχρονικά γερά θεμέλια τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στην πολιτιστική και ανθρωπιστική σφαίρα. Ο πολιτικός διάλογος είναι εντατικός. Βεβαίως η πρωτόγνωρη συγκυρία της πανδημίας, την οποία διανύουμε, δεν μπορεί να μην την επηρεάζει. Δουλεύουμε όμως μαζί με τους Έλληνες φίλους μας με στόχο να συνεχιστεί η υλοποίηση των κοινών σχεδίων» υπογράμμισε.

Επίσης, έκανε λόγο για καλή δυναμική στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι η φετινή χρονιά ξεκίνησε με την αύξηση του διμερούς εμπορίου – το πρώτο τρίμηνο καταγράφτηκε άνοδος κατά 4,7%- και εξέφρασε την πεποίθηση πως υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω διεύρυνση του εμπορίου.

Όσον αφορά στο Κυπριακό, ο κ. Μάσλοβ επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας πως θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε λύση που θα γίνει αποδεκτή από τις ίδιες τις κυπριακές κοινότητες και θα βασίζεται στα αντίστοιχα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Περαιτέρω σκιαγραφεί τις διμερείς σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκίας και την περιφερειακή συνεργασία τους.

Ο Ρώσος πρέσβης μιλά επίσης για τον τρόπο που αντιμετώπισε η Ελλάδα την πανδημία του κορονοϊού, χαρακτήριζοντάς αποτελεσματικό και τονίζει πως η έγκαιρη απόφαση για την επιβολή καραντίνας έσωσε ζωές και έθεσε τη βάση για τη γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα.