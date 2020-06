Κόσμος

Κορονοϊός: “Θερίζει” ζωές ο ιός στην Ινδία

Η Ινδία κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων σε 24 ώρες.

Το υπουργείο Υγείας της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι καταγράφηκαν 311 νέοι θάνατοι λόγω της COVID-19 και 11.929 νέα κρούσματα, με τον συνολικό τους αριθμό να ανέρχεται σε 9.195 και 320.922, αντίστοιχα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση των κρουσμάτων μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, 162.379 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας τους.

«Ο αριθμός των ενεργών περιστατικών στη χώρα είναι αυτή τη στιγμή 149.348», σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο.