Εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο – Το μήνυμα της Σακελλαροπούλου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη ζωτική σημασία της προσφοράς αίματος.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές της Προεδρίας οι οποίοι συμμετείχαν στην αιμοδοσία που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και στην οποία συγκεντρώθηκαν 52 φιάλες αίματος.

Με ανάρτησή της στην προσωπική σελίδα της στο Facebook, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τόνισε ότι στην εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από πενήντα συνεργάτες της Προεδρίας, υπογραμμίζοντας με το παράδειγμά τους τη ζωτική σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, ιδίως την περίοδο που διανύουμε.

«Η πανδημία του κορονοϊού επηρέασε αισθητά τη δυνατότητα κάλυψης αναγκών σε αίμα, τόσο διεθνώς όσο στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, η αιμοδοσία έχει μειωθεί από 25% έως 60% στα νοσοκομεία μας από την αρχή της πανδημίας, πράγμα εύλογο αν σκεφτεί κανείς τη μεγάλη ανησυχία και τον φόβο που έχει προκαλέσει η μεταδοτικότητα του ιού. Η πανδημία, ωστόσο, μπορεί να ανέτρεψε πολλές από τις σταθερές που γνωρίζουμε, δεν περιόρισε όμως την ανάγκη για αίμα. Χειρουργικές επεμβάσεις και πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, αιμοκαθάρσεις και τροχαία ατυχήματα, είναι μερικά μόνο παραδείγματα περιπτώσεων που καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη σταθερού αποθέματος», ανέφερε η κ. Σακελλαροπούλου.

Σημείωσε, ακόμα, ότι ο εθελοντισμός στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένος, αλλά η αιμοδοσία είναι ένας τομέας στον οποίο ανέκαθεν υπήρξε συμμετοχή και προσφορά. Μάλιστα, επεσήμανε ότι «η αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη στις κοινωνικές ανάγκες, χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, είναι το μέτρο του ήθους και του δυναμισμού μιας κοινωνίας. Ευχόμαστε να ενισχυθεί το εθελοντικό πνεύμα στη χώρα μας και να επεκταθεί η παράδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας, αφού λίγα λεπτά από τον χρόνο μας, και λίγο αίμα από το αίμα μας, μπορούν να σώσουν ζωές».

Κικίλιας: Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε αυτούς που δίνουν αίμα

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ευχαρίστησε τους εθελοντές αιμοδότες, σε ανάρτησή του στα social media.