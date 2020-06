Life

Η έκπληξη που έκανε ο ντράμερ των Metallica σε νοσοκόμα παιδιατρικής (βίντεο)

Ο ντράμερ των Metallica, Λαρς Ούρλιχ έκανε έκπληξη σε μια νοσοκόμα παιδιατρικής μονάδας εντατικής νοσηλείας από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, στο σόου Jimmy Kimmel Live.

Η Τρέισι Μπέντναρ επιλέχθηκε ως νέα ηρωίδα του τομέα υγειονομικής περίθαλψης #HealthCareHero στο σόου με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ. Η Μπέντναρ είπε ότι της αρέσει να παίζει στη διαπασών το τραγούδι των Metallica «Enter Sandman» ενώ οδηγεί προς το σπίτι από τη δουλειά για να χαλαρώσει.

Ο Λαρς Ούρλιχ εμφανίστηκε στη συζήτηση της νοσοκόμας με τον Τζίμι Κίμελ μέσω web κάμερας και ευχαρίστησε τη Μπέντναρ για τις υπηρεσίες της.

«Ως πατέρας τριών παιδιών, λέω ότι δεν είναι αρκετό το «ευχαριστώ» για αυτό που κάνεις» τόνισε ο ντράμερ του θρυλικού heavy metal συγκροτήματος.

«Σ’ ευχαριστούμε που οι Metallica είναι μέρος της ζωής σου και της διαδρομής για την επιστροφή στο σπίτι και που το "Enter Sandman" σε φέρνει σπίτι ασφαλή και ελπίζουμε λίγο πιο γρήγορα» πρόσθεσε.

Ο rockstar κάλεσε τη Μπέντναρ να είναι VIP προσκεκλημένη του στην επόμενη συναυλία των Metallica στην περιοχή της Νέας Υόρκης και υποσχέθηκε να της στείλει ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του άλμπουμ S&M2.

Η Τρέισι Μπέντναρ έλαβε επίσης δωροκάρτα 10.000 δολάρια από την εταιρεία Big Lots και δωροκάρτες από τους συναδέλφους της.