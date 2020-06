Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: Νέος ισχυρισμός “βόμβα” του Γερμανού εισαγγελέα

Τα «γυρίζει» ο Γερμανός Εισαγγελέας που υποστήριξε ότι το κορίτσι είναι νεκρό. Τι ισχυρίζεται τώρα. Ανάστατοι οι γονείς της μικρής Μαντλίν.

Στροφή 180 μοιρών έκανε ο Γερμανός Εισαγγελέας στην υπόθεση της Μαντλίν Μακκάν, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα υποστήριξε πως το κορίτσι είναι σίγουρα νεκρό.

Μιλώντας στη «Mirror», ο Χανς Γουόλτερ, ανέφερε πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η Μαντλίν είναι νεκρή. Είχε αναφέρει, μάλιστα, ότι «ο Κρίστιαν Μπρίκνερ σκότωσε τη Μαντλίν γρήγορα μετά την απαγωγή της», ωστόσο ο Γουόλτερ τώρα λέει πως αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο πέρα από «την προσωπική μου γνώμη».

Οι τελευταίοι ισχυρισμοί του Εισαγγελέα έχουν αναστατώσει ιδιαίτερα τους γονείς της μικρής Μαντλίν, ενώ φίλος της οικογένειας ανέφερε πως «δεν θα έπρεπε να το πει αν δεν το ξέρει σίγουρα».

Και προσθέτει: «Κατέληξαν στο ότι θα χειριστούν την υπόθεση όπως χειρίζονται μια έρευνα για φόνο. Δεν θα έπρεπε να το πουν εκτός αν ήταν απολύτως σίγουροι».

Η γερμανική αστυνομία κατηγορείται για τους χειρισμούς της στην έρευνα για την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν και συγκεκριμένα για το ότι ενημέρωσε τον βασικό ύποπτο για την πρόθεσή της να τον καλέσει ως μάρτυρα στην υπόθεση και δίνοντάς του την ευκαιρία να καλύψει τα ίχνη του, αποκαλύπτει σήμερα το περιοδικό Der Spiegel.

Η γερμανική αστυνομία άνοιξε και πάλι τον φάκελο της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν σε ηλικία 3 ετών το 2007, ανακοινώνοντας πριν από δέκα ημέρες ότι έχει εντοπίσει έναν ύποπτο, τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, 43 ετών, έναν πολυ-υπότροπο παιδεραστή, που σήμερα βρίσκεται σε φυλακή του Κιέλου. Την εποχή της εξαφάνισης της μικρής Βρετανίδας, ζούσε σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το ξενοδοχείο όπου έκανε διακοπές η οικογένεια των ΜακΚάν.

Ο Γερμανός παιδεραστής θεωρείται ύποπτος για την δολοφονία της Μαντλίν, που έκανε διακοπές με την οικογένειά της στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Όμως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Der Spiegel, η γερμανική αστυνομία βρισκόταν στα ίχνη του υπόπτου αυτού από το 2013, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από έναν άνδρα που δηλώνει ότι ήταν συνάδελφος του Κρίστιαν Mπρίκνερ, την εποχή της εξαφάνισης.

Με βάση αυτή την μαρτυρία, η αστυνομία του Μπρούνσβικ κάλεσε αμέσως τον Κρίστιαν Μπ. για να καταθέσει ως μάρτυρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στο επίσημο email που του απηύθυνε στις 4 Νοεμβρίου 2013, το οποίο το γερμανικό περιοδικό βεβαιώνει ότι έχει δει, η αστυνομία δηλώνει ξεκάθαρα στον ύποπτο ότι θέλει από αυτόν να καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση της Μαντλίν, αφήνοντας στον Κρίστιαν Mπ. αρκετό χρόνο για να καταστρέψει ενδεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

«Δεν έπρεπε να γίνει έτσι και δεν αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση στην συνήθη διαδικασία σε μία τόσο ευαίσθητη υπόθεση», δηλώνει αστυνομικός στο Der Spiegel. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι οι αστυνομικοί επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες χωρίς να έλθουν σε απευθείας επαφή με ένα πιθανό εγκληματία.

Ούτε ο δικηγόρος ούτε η αστυνομία του Μπρούνσβικ θέλησαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο γερμανικό περιοδικό.

Το 2013, η γερμανική αστυνομία ενημερώθηκε για την περίπτωση του Κρίστιαν Μπ. έπειτα από δημοφιλή εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης που επιτρέπει στην αστυνομία να απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες.

Οι γονείς της Μάντι είχαν πάρει τον λόγο μαζί με τον επικεφαλής της βρετανικής έρευνας για την εξαφάνιση, παρουσιάζοντας δύο σκίτσα εν δυνάμει υπόπτων.

Ένας άνδρας που δήλωσε ότι εκείνη την εποχή ο Κρίστιαν Μπ. εργαζόταν μαζί του στην Πορτογαλία στον τομέα παροχής υπηρεσιών πισίνας είχε τότε εμφανισθεί.

Μέχρι σήμερα, ο ύποπτος δεν έχει μιλήσει για τα γεγονότα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, και δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία.