Οικονομία

Συντάξεις: Τι αλλάζει στην πληρωμή κύριων και επικουρικών

Την αλλαγή στον τρόπο πληρωμής τους ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας.

Με συνέντευξή του ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, προανήγγειλε αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς κύριες και επικουρικές συντάξεις. Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, «στο τέλος του Ιουλίου, και στο εξής, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία». Όπως είπε, πρόκειται για μία δομική αλλαγή στην πληρωμή των συντάξεων.

«Ενώ, μέχρι τώρα, έχουμε διαφορετική χρονική καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων, πλέον θα γίνεται ταυτόχρονη καταβολή από τον e-ΕΦΚΑ την ίδια μέρα σε διακριτούς λογαριασμούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο αρμόδιος υπουργός, διευκρινίζοντας ότι η κύρια σύνταξη και η επικουρική θα καταβάλλονται την ημερομηνία της κύριας σύνταξης.

Αναφερόμενος στα αναδρομικά των παλαιών συνταξιούχων, δηλαδή πριν το νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί όταν βγει η απόφαση του ΣτΕ. Ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα για τα αναδρομικά δεν υπάρχουν, η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί πλήρως. Όπως αποσαφήνισε, οποίο ποσό βγει από την απόφαση, θα δοθεί με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές του κράτους