Μουσεία και υγειονομικά πρωτόκολλα: Πώς θα υποδεχτούν τους επισκέπτες

"Επανέναρξη" κάνουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου τα μουσεία όλης της χώρας, έπειτα από τρεις μήνες που παρέμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας του κορονοϊό. Υπέροχα και μοναδικά μουσεία, αρχαιολογικά και μη, ανοίγουν τις πύλες τους και μας περιμένουν, με τους επικεφαλής και εργαζόμενους να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όσο για τους κανόνες που οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν για την προστασία τους, θυμίζουμε μεταξύ άλλων την τήρηση των αποστάσεων (1,5 μ. για τους ανοικτούς χώρους και 2 μ. για τους κλειστούς), την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας και τη συμμετοχή ως και οκτώ ατόμων στις ομαδικές ξεναγήσεις.

Πόσο έτοιμοι αισθάνονται και πόσο αισιοδοξούν για την «επόμενη μέρα» οι επικεφαλής των μουσείων; Για το θέμα μίλησαν οι: Δημήτρης Παντερμαλής, πρόεδρο του Μουσείου Ακρόπολης, Μαρία Λαγογιάννη, διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Αικατερίνη Δελαπόρτα, διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (ΒΧΜ), Αγγελική Κοτταρίδη, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και Άννα Καραπαναγιώτου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Παντερμαλής: «Προχωρούμε εντελώς ανανεωμένοι»

«Το κλείσιμο του Μουσείου Ακρόπολης δεν ήταν μόνο απρόβλεπτο, ήταν κι ένα τεράστιο σοκ και χρειάστηκε πολύ δύναμη για να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας και να προγραμματίσουμε ένα ευρύ φάσμα βελτιώσεων ώστε στο τέλος αυτός ο νεκρός χρόνος να προκύψει πάρα πολύ δημιουργικός. Έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης, βελτίωσης υποδομών και φωτισμού, νέο στήσιμο γλυπτών και γενικά καταφέραμε στο τέλος των τριών μηνών να είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι, γιατί προχωρούμε προς το άνοιγμα του Μουσείου εντελώς ανανεωμένοι», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής.

Λαγογιάννη: «Ακολουθούμε τα πρωτόκολλα και προσφέρουμε ασφαλή περιήγηση»

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ώστε και οι εργαζόμενοι να νιώθουν και να είναι ασφαλείς, αλλά και οι επισκέπτες να μπορούν να ευχαριστηθούν το Μουσείο γνωρίζοντας ότι δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Γι' αυτό εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τον καλύτερο τρόπο. Το σήμα, λοιπόν, που στέλνουμε είναι ότι ακολουθούμε τα πρωτόκολλα των ειδικών, οργανώνουμε τις διαδρομές μας, ελέγχουμε τη ροή των επισκεπτών και έτσι προσφέρουμε μια ασφαλή περιήγηση στο μουσείο», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μαρία Λαγογιάννη.

Δελαπόρτα: «Περιμένουμε τους επισκέπτες, μένοντας ασφαλείς»

«Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που προβλέπεται και από τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και από τις οδηγίες που μας έχει στείλει το ΥΠΠΟΑ, αλλά επειδή κάθε μουσείο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες έχουμε πάρει και κάποια επιπλέον δικά μας μέτρα. Έτσι, δεδομένου ότι το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο είναι υπόγειος χώρος και δεν έχει φυσικό αερισμό, φροντίζουμε να έχουμε ελεγχόμενη ροή επισκεπτών που δεν θα υπερβαίνει κάποια νούμερα. Κατά τα άλλα, το ΒΧΜ, με τον μεγάλο περιβάλλοντα χώρο του, προσφέρεται για αναμονή σε περίπτωση που έρθουν αρκετοί επισκέπτες, αλλά και για έναν πολύ ωραίο περίπατο στο κέντρο της Αθήνας. Το καφέ μας έχει ανοίξει και πληροί απολύτως όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε όλους, μένοντας ασφαλείς», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αικατερίνη Δελαπόρτα, συμπληρώνοντας ότι οι επισκέπτες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, εκτός από τις μόνιμες εκθέσεις, μπορούν να απολαύσουν την ενδιαφέρουσα περιοδική έκθεση με «Έργα Κινεζικής τέχνης από τη Συλλογή Ι. & Δ. Πασσά» -που συνεχίζεται -, καθώς και δυο εικαστικές εγκαταστάσεις σημαντικών Ιαπώνων καλλιτεχνών στην κεντρική αυλή και στη δεξιά πτέρυγα των μουσειακών εγκαταστάσεων.

Α. Κοτταρίδη: «Χωρίς πολιτισμό δεν είναι ανθρώπινη η ζωή»

«Είναι μια χαρούμενη στιγμή το άνοιγμα των μουσείων. Τα μουσεία είναι για να δέχονται και να υποδέχονται κόσμο, για να επικοινωνούν τα μνημεία και τη μνήμη. Βέβαια το πρόβλημα παραμένει, ούτε η πανδημία ούτε ο κίνδυνος έχουν εκλείψει, γι' αυτό θα πρέπει να είναι είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών, που είναι ένα υπόγειο κέλυφος, εκτός από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας, θα μπαίνει μικρός αριθμός επισκεπτών, θα παραμένει για ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά θα ακολουθεί άλλη ομάδα. Μπορεί μέσα στην ημέρα να περάσουν πολλοί επισκέπτες, γιατί είναι πολλές ώρες ανοιχτό το Μουσείο. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις στον αύλειο χώρο των μουσείων, ώστε να αποκατασταθεί η σχέση των ανθρώπων με τα μουσεία μας. Είχαμε πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις και πολλά εκπαιδευτικά, με στεναχωρεί πάρα πολύ που σταμάτησαν. Ελπίζω ότι εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα -για το οποίο θα επιμείνουμε και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί και επίμονοι- να καταφέρουμε, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, να επανέλθουμε, γιατί χωρίς πολιτισμό δεν είναι ανθρώπινη η ζωή», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αγγελική Κοτταρίδη, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Άννα Καραπαναγιώτου: «Είμαστε σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα»

«Ανοίγουμε τα μουσεία μας και λειτουργούμε κανονικά. Τα δυο μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία του νομού Αρκαδίας, της Τρίπολης και της Τεγέας, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την κανονική επαναλειτουργία. Γιατί αφενός το Μουσείο της Τεγέας, ως εκσυγχρονισμένο και αναβαθμισμένο, είναι λειτουργικά άρτιο και μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις συνθήκες, το δε Αρχαιολογικό Μουσείο της Τρίπολης, παρότι έχει μείνει σε μια μουσειακή αντίληψη της δεκαετίας του '80, δεν παύει να είναι ένα πολύ μεγάλο κτιριακό κέλυφος, ψηλοτάβανο -πρόκειται για διατηρητέο κτίριο του Τσίλερ-, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ασφαλή πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Εδώ κι ένα 20ήμερο περίπου έχουμε ανοίξει τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους στην Αρκαδία, δηλαδή Μαντίνεια, Ορχομενό και Θέατρο Μεγαλόπολης. Με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας των μουσείων, ανοίγουμε και επιπλέον αρχαιολογικούς χώρους, γιατί στο διάστημα που μεσολάβησε προσελήφθη μόνιμο τακτικό φυλακτικό προσωπικό, για πρώτη φορά μετά από μια 10ετία, αλλά και εποχικό. Οπότε είμαστε σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα και σε χώρους και σε μουσεία και σε πολιτιστικά κτίρια», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Άννα Καραπαναγιώτου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.