Κόσμος

Η Τουρκία διολισθαίνει όλο και πιο πολύ σε ένα αστυνομικό κράτος (βίντεο)

Ο Ερντογάν δίνει υπερεξουσίες στους λεγόμενους “Αετούς της Νύχτας”, ένα σώμα φρουρών της γειτονιάς, που προέρχεται από την οθωμανική περίοδο.

Του Νικόλα Βαφειάδη

H Toυρκία του Ερντογάν διολισθαίνει όλο και πιο πολύ σε ένα αστυνομικό κράτος. Το 2017 επανίδρυσε τους “Αετούς της Νύχτας”, ένα σώμα που έχει τις ρίζες του στην οθωμανική περίοδο, με στόχο να επιτηρούν τις γειτονιές και να καταγγέλλουν στην Aστυνομία κακοποιούς και γκιουλενιστές.

Τώρα τους δίνει το δικαίωμα να οπλοφορούν, να ελέγχουν την ταυτότητα των πολιτών και να προβαίνουν σε συλλήψεις.

Η Αντιπολίτευση κάνει λόγο για κομματικό στρατό ανεκπαίδευτων, αφού το σύνολο της εκπαίδευσής τους διαρκεί μόλις τρεις μήνες.

Άλογα, κομάντος, drones και ελικόπτερα

Άλλο νέο αστυνομικό σώμα είναι οι λεγόμενες “Περίπολοι της Φύσης”, που υποτίθεται ότι έχει ως έργο την προστασία των δασών από πυρκαγιές. Προκαλεί, όμως, ερωτηματικά η εμπλοκή των πιο σκληρά εκπαιδευμένων κομάντος της Αστυνομίας που κάνουν σε άλσος της Κωνσταντινούπολης και τη σχετική επίδειξη. Το νέο σώμα, εκτός από το έφιππο τμήμα του θα συνεργάζεται με ελικόπτερα της Αστυνομίας και ειδικό τμήμα drones για την επιτήρηση των δασικών περιοχών από τον αέρα.

Διαμαρτυρία Κούρδων βουλευτών

Κι όλα αυτά την ώρα που κουρδικής καταγωγής βουλευτές διάβασαν στο Κοινοβούλιο προσκλητήριο νεκρών από αστυνομικά πυρά, κρατώντας πλακάτ με τα ονόματά τους.