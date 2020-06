Οικονομία

Ξένα ΜΜΕ: Η Ελλάδα καλωσορίζει πάλι τους τουρίστες

Με εκτενή αφιερώματα υποδέχθηκαν τα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη από τη Σαντορίνη.

Με εκτενή αφιερώματα υποδέχτηκε ο διεθνής Τύπος τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με φόντο το εμβληματικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, για το “μεγάλο στοίχημα” του ελληνικού τουρισμού φέτος το καλοκαίρι. Με ιδιαίτερες αναφορές στο “άνοιγμα” της Ελλάδας στον τουρισμό από τη Δευτέρα, αλλά και την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας με τον κορονοϊό από τη χώρα μας, τα διεθνή ΜΜΕ προβάλουν τη μοναδικότητα του ελληνικού καλοκαιριού, αλλά και τα μέτρα που έχει πάρει η χώρα μας για να υποδεχτεί τους τουρίστες με ασφάλεια.

Γαλλικό Πρακτορείο: O Μητσοτάκης κηρύσσει την έναρξη της περιόδου διακοπών

Σε τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που αναδημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του περιοδικού STERN και με τίτλο “O Μητσοτάκης κηρύσσει την έναρξη της περιόδου διακοπών”, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Μετά από εβδομάδες περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της τουριστικής περιόδου. «Ο ελληνικός τουρισμός επέστρεψε», δήλωσε το Σάββατο ο Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος το αγαπημένο τουριστικό νησί της Σαντορίνης. Από τη Δευτέρα τουρίστες από 30 περίπου χώρες θα μπορούν και πάλι να ταξιδεύουν στην Ελλάδα».

Το τηλεγράφημα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα προστασίας, «Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ισχύουν αυστηρά μέτρα τήρησης αποστάσεων» αλλά και στις δεσμεύσεις του Έλληνα πρωθυπουργού «Στις τουριστικές περιοχές εγγυόμαστε – είπε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης – ότι μπορούν να τηρηθούν οι κανόνες αποστάσεων. «Θέλουμε οι τουρίστες να αισθάνονται ασφαλείς». Δεν είναι στόχος μας να κάνουμε την Ελλάδα «Νο1 τουριστικό προορισμό» στην Ευρώπη, αλλά «τον ασφαλέστερο τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη».

Τέλος, κάνει και μια σύγκριση με άλλα κράτη στην αντιμετώπιση της πανδημίας, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα μέχρι τώρα έχει σχετικά λίγα κρούσματα κορονοϊού. Σε όλη την επικράτειά της πέθαναν 183 άνθρωποι λόγω του ιού. Επισκεπτόμενος ένα νοσοκομείο στο λιμάνι στα Φηρά, ο Μητσοτάκης έκανε και πάλι λόγο για “επιτυχία” της κυβέρνησής του στην αντιμετώπιση «του πρώτου κύματος της πανδημίας».

Στην ομιλία του στον διάσημο χώρο των ανασκαφών του Ακρωτηρίου, ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε συγχρόνως και τις τεράστιες συνέπειες της πανδημίας στον εξέχουσας σημασίας κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας για τη χώρα. Ίσως να έλθει στην Ελλάδα μόνο μέρος των 33 εκατομμυρίων τουριστών, που πέρσι έκαναν διακοπές στην ηπειρωτική χώρα ή στα νησιά. «Η ειλικρινής απάντηση είναι: Δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστεί στην πραγματικότητα το ΑΕΠ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Τη Δευτέρα η Ελλάδα θα ανοίξει κατ’ αρχάς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για τις διεθνείς πτήσεις από 30 περίπου χώρες. Τα περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται να ανοίξουν από την 1η Ιουλίου».

Γερμανικό Πρακτορείο: Η Ελλάδα ενισχύει το ιατρικό προσωπικό πριν από την εκκίνηση του τουρισμού

Στην ενίσχυση των υγειονομικών δομών στα νησιά, αναφέρεται ρεπορτάζ του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων (DPA), το οποίο αναπαραγάγουν πολλά γερμανικά και αυστριακά ΜΜΕ (μεταξύ άλλων οι Handelsblatt, Suddeutsche Zeitung, Spiegelonline).

«Η Ελλάδα εμφανίζεται έτοιμη να επανεκκινήσει από τη Δευτέρα τον τουρισμό της. Γι’ αυτόν τον λόγο ενισχύθηκαν όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου με περισσότερο ιατρικό προσωπικό» αναφέρει το ρεπορτάζ του γερμανικού πρακτορείου, φιλοξενώντας τη σχετική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σαντορίνη «Η υγεία των επισκεπτών μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα».

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας «Το βράδυ, με σκηνικό την Καλντέρα της Σαντορίνης, απηύθυνε έκκληση σε όλους τους τουρίστες να επισκεφθούν τη χώρα του. Ο τουρισμός για την Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος κλάδος της οικονομίας».

Στη συνέχεια τονίζονται όσα έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών. «Λόγω της επανέναρξης του τουρισμού, διόρισε 687 γιατρούς και νοσηλευτές στα νησιά. Επιπλέον, διατέθηκαν 450 κλίνες σε εντατικές για τους τουρίστες. Προβλέπονται επίσης μεταφορές με αεροπλάνα και ελικόπτερα, σε περίπτωση ασθένειας τουρίστα στα νησιά, όπως ανακοίνωσε ο Υπ. Υγείας» αναφέρει το ρεπορτάζ του DPA και συμπληρώνει: «Από τη Δευτέρα θα μπορούν να ταξιδεύουν τουρίστες από πολλά κράτη στην Ελλάδα χωρίς υποχρέωση καραντίνας. Λόγω του κορονοϊού όμως θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Στα κράτη αυτά περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία. Πτήσεις θα γίνονται κατ’ αρχάς μόνο προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα ανοίγει τα χερσαία σύνορά της πρώτα μόνο για τη Βουλγαρία. Από την 1η Ιουλίου θα γίνονται πτήσεις και προς όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, όπως είχε ανακοινώσει ο Υπ. Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης».

Bloomberg: Η Ελλάδα νίκησε τον κορονοϊό. Μπορούν τώρα οι τουρίστες να σώσουν την οικονομία της;

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα “άνοιξε” για το καλοκαίρι, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg. Σε δημοσίευμα με τίτλο «Η Ελλάδα νίκησε τον κορονοϊό. Μπορούν τώρα οι τουρίστες να σώσουν την οικονομία της;», το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει πως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα στη μάχη κατά του κορονοϊού, και μια στιγμή που άλλες χώρες θα παρακολουθήσουν στενά.

Η Κυβέρνηση κέρδισε διεθνείς επαίνους για την απάντησή της στην COVID-19, επιβάλλοντας γρήγορα περιορισμούς και διατηρώντας τον αριθμό των νεκρών σε κάτω από 200, αναφέρει το Bloomberg. Αν και κέρδισε τον πόλεμο της πανδημίας, χρειάζεται να διασφαλίσει ότι μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την επιτυχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και αυτό σημαίνει να ποντάρει στον τουρισμό, το “οξυγόνο” της οικονομίας. Το σχέδιο είναι να παρουσιαστεί η Ελλάδα ως ασφαλής προορισμός για τους παραθεριστές, επισημαίνουν οι συντάκτες, σημειώνοντας ότι η χώρα “ανοίγει” και πάλι από αύριο στους ξένους τουρίστες με τις πρώτες προγραμματισμένες διεθνείς πτήσεις να φθάνουν στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το δημοσίευμα φιλοξενεί δηλώσεις του Φρανσουά Χέισμπουργκ, πρώην αξιωματούχου της γαλλικής κυβέρνησης, ο οποίος επισημαίνει ότι η Ελλάδα υπήρξε το μεγαλύτερο “success story” της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας. Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας πιστώνεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αντιλήφθηκε την απειλή γρήγορα όταν είδε τι συνέβαινε στη γειτονική Ιταλία, βάζοντας την Ελλάδα σε lockdown ακόμη και πριν αντιδράσει η Ρώμη, είπε ο Χάισμπεργκ. «Όταν κάποιος σκέφτονταν την Ελλάδα του έρχονταν στο μυαλό ένα υπερχρεωμένο κράτος. Έπρεπε να κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτήν την εικόνα - και τα κατάφεραν». Ο Κ. Μητσοτάκης “βρήκε τα κατάλληλα λόγια την κατάλληλη στιγμή”, λέγοντας “έχουμε βιώσει χειρότερες κρίσεις από αυτήν”», είπε ο Χέισμπουργκ.

Xinhua: Η Ελλάδα παρατείνει την τουριστική περίοδο

Αναφορά στο θέμα της Ελλάδας έκανε και το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, φιλοξενώντας τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση του κινεζικού πρακτορείου, λέει ότι η Ελλάδα σκοπεύει επίσης να παρατείνει την τουριστική περίοδο στηριζόμενη στην πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά για ταξιδιώτες όλο τον χρόνο και για εκείνους που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αρχαιολογικούς τόπους, όπως οι Κινέζοι τουρίστες.

ΒΒC: Τέλος στην απομόνωση των ελληνικών νησιών

Το BBC αναφέρεται στο τέλος της απομόνωσης των νησιών που φέρνει πίσω τους τουρίστες, δίνοντας τον λόγο σε έναν κάτοικο της Σαντορίνης και μία κάτοικο της Μυκόνου που μιλούν για την περίοδο της καραντίνας και το άνοιγμα του τουρισμού.