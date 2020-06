Πολιτική

Γεννηματά: Να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη στην Ρόδο πραγματοποιεί η Φώφη Γεννηματά. Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κρεμαστινό. Τι είπε για τουρισμό και ελληνοτουρκικά.

Επίσκεψη στη Ρόδου πραγματοποιεί σήμερα η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, ενώ αύριο θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Το πρωί παρέστη στο μνημόσυνο του Δημήτρη Κρεμαστινού και στη συνέχεια είχε συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και εργαζομένων με τους οποίους συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Ο Δημήτρης Κρεμαστινός θα ζει πάντα στο νου μας και στην καρδιά μας. Ένας λαμπρός επιστήμονας, ακαδημαϊκός που πορεύτηκε πάντα με τις αξίες του ανθρωπισμού, ένας πολιτικός νηφάλιος, πιστός στη δημοκρατική παράταξη ,αγωνιστής, ο δικός μας γιατρός ο αγαπημένος μας Δημήτρης. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ και στο Κίνημα Αλλαγής θα τον τιμούμε πάντα και θα τον θυμόμαστε με μεγάλη αγάπη και σεβασμό» ανέφερε η κ. Γεννηματά, λίγο πριν τη σύσκεψη με τους φορείς, για να προσθέσει: «Είμαστε όμως εδώ σήμερα όχι μόνο για να τιμήσουμε την μνήμη του Δημήτρη, είμαστε εδώ για να δώσουμε το μήνυμα ότι στεκόμαστε στο πλάι των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό περιμένουν από εμάς οι πολίτες. Όχι ανούσιους και ντροπιαστικούς καυγάδες σαν αυτούς που είχαν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προχθές στη Βουλή. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, στοχευμένες, κοστολογημένες, αποτελεσματικές, για να ανοίξουν τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία, να δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας. Δυστυχώς όσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι πολύ λίγα και πολύ καθυστερημένα. Γι' αυτό πιέζουμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και γι' αυτό διεκδικούμε μαζί με τους ανθρώπους της αγοράς και τους εργαζόμενους. Γιατί ο στόχος μας είναι να μείνει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία. Τώρα, όχι να κτίσουμε αύριο πάνω σε ερείπια. Και γι' αυτό πιέζουμε την κυβέρνηση.»

Απαντώντας σε ερώτηση για την αυριανή επίσκεψη της στο Καστελόριζο η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε: «Για το Καστελόριζο, το πιο ηχηρό μήνυμα που θέλω να στείλω είναι το μήνυμα ομοψυχίας που χρειάζεται αυτή την ώρα ο ελληνικός λαός και οι πολιτικές δυνάμεις. Έχω κατ' επανάληψη ζητήσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών γιατί απέναντι στην κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας η χώρα μας χρειάζεται εθνική γραμμή. Χρειάζεται να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας και αποτελεσματικής υπεράσπισης των εθνικών μας δικαίων. Γι' αυτό και επισκέπτομαι αύριο το Καστελόριζο για να φτάσει το μήνυμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».