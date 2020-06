Κόσμος

Αλβανία: Ανησυχία για τις λεηλασίες σε σπίτια ομογενών

Συνεχείς κλοπές σπιτιών σε ομογενειακά χωριά στην Αλβανία. Δεν ασχολείται η αστυνομία, ανάστατοι οι κάτοικοι.

Αναστάτωση επικρατεί στους Έλληνες μειονοτικούς της Αλβανίας, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων ληστρικών συμμοριών σε ακατοίκητα σπίτια σε ομογενειακά χωριά, χωρίς όπως επισημαίνουν τοπικοί παράγοντες, οι αρχές να δείχνουν ζήλο προς υπεράσπιση των περιουσιών των κατοίκων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο τις δυο τελευταίες νύχτες στο χωριό Κρανία του δήμου Φοινικαίων, μέλη συμμοριών εισέβαλαν με αυτοκίνητα σε πέντε σπίτια απ’ όπου αφαίρεσαν ό,τι βρήκαν σε αυτά και αφού τα φόρτωσαν στα αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με το κοινοτάρχη του χωριού Ηρακλή Κίτσιο, ούτε η κρατική, ούτε η δημοτική αστυνομία, παρά τις αλλεπάλληλες ενημερώσεις και διαμαρτυρίες του χωριού επέδειξαν ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού αυτού, αλλά και άλλων στις ελληνικές μειονοτικές περιοχές, πέρα από το «πλιάτσικο» στα σπίτια απώτερος στόχος των επιδρομών αυτών είναι ο εκφοβισμός των ομογενών για να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Εν τω μεταξύ στον δήμο Δρόπολης, στόχος της αλβανικής δικαιοσύνης έγινε και η οικογένεια του αδικοχαμένου Κωνσταντίνου Κατσίφα, στο Βουλιαράτι, η οποία καλείται να δικαστεί στο πρωτοδικείο Αργυροκάστρου με την κατηγορία παράνομης οικοδομικής εργασίας. Η δίωξη αφορά το προσκυνητάρι που η οικογένεια θέλησε να τοποθετήσει στο βουνό, στο σημείο όπου ο γιός της σκοτώθηκε από τις αλβανικές επίλεκτες δυνάμεις, στις 28 Οκτωβρίου 2018.