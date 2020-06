Κοινωνία

Αυτοκτονία κρατούμενου στη ΓΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε κρατούμενος στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ. Προανάκριση για το περιστατικό.

Νεκρός βρέθηκε, το μεσημέρι, 35χρονος Έλληνας στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ο κρατούμενος είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή, κατηγορούμενος για υπόθεση ναρκωτικών και όπλων, ενώ επρόκειτο να οδηγηθεί αύριο (Δευτέρα) στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης πρόκειται για αυτοχειρία, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.