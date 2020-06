Κόσμος

Βάρκιζα: “βροχή” προστίμων για αυτοσχέδιους αγώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία σε νέα επιχείρηση στην περιοχή.

(φωτογραφια αρχείου)

Στη βεβαίωση 132 περιπτώσεων για αυτοσχέδιους αγώνες και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σε ακόμη μία επιχείρησή της, στην περιοχή της Βάρκιζας, την Παρασκευή και το Σάββατο, 12 και 13 Ιουνίου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, που πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, βεβαίωσαν τις εξής παραβάσεις: Εξήντα για παραβίαση ορίου ταχύτητας, εννέα για θόρυβο, εννέα για φιμέ τζάμια, επτά για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μία για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, τρεις για επίδειξη ικανοτήτων οδήγησης, εννέα για οχήματα χωρίς πινακίδες, δύο για αυτοσχέδιους αγώνες, δύο για παράβαση ερυθρού σηματοδότη, δύο για επικίνδυνους ελιγμούς, μία για μη χρήση προστατευτικού κράνους, μία για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος και 26 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 37 άδειες ικανότητας οδήγησης, 20 άδειες κυκλοφορίας και 29 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν εννέα οχήματα.

Όπως επισημαίνει η Τροχαία, οι έλεγχοι πρόκειται να συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.