Αθλητικά

Παναθηναϊκός: συμφωνία για παραμονή του Ανουάρ

Σε προφορική συμφωνία με τη Βαγιαδολίδ, για την ολιγοήμερη επέκταση του δανεισμού του Ανουάρ Τουχαμί έως τις 19 Ιουλίου (ημερομηνία που ολοκληρώνονται τα ελληνικά play-offs), ήρθε ο Παναθηναϊκός, το πρωί του Σαββάτου (13/06).

Η αρχική συμφωνία δανεισμού του Ισπανομαροκινού μέσου από την ισπανική ομάδα ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε χρονικά προς τα... πίσω όλες τις διοργανώσεις. Προκειμένου να μην «χάσει» λοιπόν ο Παναθηναϊκός τον 25χρονο χαφ μετά την 1η Ιουλίου (και με δεδομένο πως δεν υπάρχει ακόμη κεντρική οδηγία από τη FIFA ή την ΕΠΟ), ο Τσάβι Ρόκα ήρθε σε απευθείας συνεννόηση με τη Βαγιαδολίδ και πήρε το «πράσινο φως» για την παραμονή του Ανουάρ έως τις 19 Ιουλίου. Κάτι που αποτελούσε επιθυμία και του ίδιου του παίκτη, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι μετά τον αγώνα του Σαββάτου (13/06), με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.

«Το συμβόλαιο είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Μιλούν οι σύλλογοι για να γίνει προέκταση μέχρι 19 Ιουλίου. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, αλλά ίσως επέλθει συμφωνία. Θέλω να μείνω στα πλέι οφ, να τελειώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις 30 Ιουνίου, τι να σας πω για από εκεί και πέρα; Μου αρέσει που είμαι εδώ, έχω μάθει πολλά και είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό», ήταν τα λόγια του Ανουάρ στη NOVA, που θα συνεχίσει να ενισχύει τους «πράσινους» ως το φινάλε της χρονιάς.

Στον αντίποδα, δύσκολα θα συμφωνήσει ο ΑΠΟΕΛ για να επεκταθεί αντίστοιχα ο δανεισμός του Ζαχίντ, ενώ ο Νατζ μετά τον τραυματισμό που υπέστη πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ (θλάση β’ βαθμού) θα επιστρέψει στις 30 Ιουνίου στη Λέγκια Βαρσοβίας.