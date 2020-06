Κοινωνία

Πρέσπες: Εποχικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής εγκαινίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Ένα από τα 80 εποχικά πυροσβεστικά κλιμάκια στη χώρα εγκαινίασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Στην εγκατάσταση του εποχικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής στην περιοχή του δήμου Πρεσπών προχώρησε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης και των κάτοικων της περιοχής στο πλαίσιο της δασοπυρόσβεσης σε έναν από τους πιο σπάνιους βιότοπους και προστατευόμενη περιοχή της Ευρώπης.

Στον σύντομο χαιρετισμό του και απευθυνόμενος στον δήμαρχο Παναγιώτη Πασχαλίδη και το δημοτικό συμβούλιο, ο κ. Χαρδαλιάς προανήγγειλε ότι «το κλιμάκιο θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά», τονίζοντας ότι «με εντολή της πολιτικής ηγεσίας και τη σύμφωνη γνώμη του αρχηγού της Πυροσβεστικής, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν όλες οι εφαρμοστικές διαδικασίες των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία τέτοιων δομών, ώστε η πράσινη κιβωτός -όπως αποκάλεσε την Πρέσπα- θα έχει μόνιμο φρουρό στην περιοχή».

«Προχωράμε στη δημιουργία 80 εποχικών πυροσβεστικών κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα» σε περιοχές που υπάρχει αναγκαιότητα λόγω προηγούμενων εμπειριών από πυρκαγιές, ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της πρόληψης και της ενίσχυσης αυτών των περιοχών «προχωράμε στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 1300 επιπλέον δασοπυροσβέστες».

Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα των εναέριων μέσων κατάσβεσης ανακοίνωσε ότι προστίθενται τρία επιπλέον ελικόπτερα, δηλαδή από τα 6 θα υπάρχουν 9 ελικόπτερα βαρέως τύπου κατάσβεσης πυρκαγιών. Συμπλήρωσε δε, πως για την προστασία της νησιωτικής Ελλάδας δημιουργούνται δύο αερομεταφερόμενες μονάδες άμεσης επέμβασης, μια στον άξονα του Αιγαίου και μια για τα νησιά του Ιονίου, για τις ανάγκες του θέρους.

Κλείνοντας ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι με αφορμή την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού «το ζήτημα της πολιτικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής δεν αφορά κόμματα και ιδεολογίες διαφορετικές διαδρομές ή λογικές, αλλά αφορά την ανάγκη της συνεννόησης και της συνεργασίας για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής και την ανάγκη του πολίτη να νοιώθει ασφαλής».

Ο κ. Χαρδαλιάς έφθασε στην περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου της Βίγλας με το ελικόπτερο του πυροσβεστικού Σώματος συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Πυροσβεστικής Στέφανο Κολοκούρη και οδικώς κατευθύνθηκε στο Ανταρτικό Φλώρινας, όπου θα εδρεύει το κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Στην εκδήλωση παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισμό οι δυο βουλευτές Φλώρινας Γιάννης Αντωνιάδης (ΝΔ) και Πέτη Πέρκα (ΣΥΡΙΖΑ), ο περιφερειάρχης δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος δυτικής Μακεδονίας.