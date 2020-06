Κόσμος

Συνάντηση Λαβρόφ – Τσαβούσογλου : Αναβολή την τελευταία στιγμή

Λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση ανακοινώθηκε η αναβολή της.

Η επίσκεψη την οποία επρόκειτο να πραγματοποιήσουν σήμερα, Κυριακή, στην Τουρκία οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ρωσίας, για την κατάσταση στη Λιβύη και τη Συρία όπου οι δύο χώρες υποστηρίζουν αντίπαλα στρατόπεδα, αναβλήθηκε, ανακοίνωσαν η Άγκυρα και η Μόσχα.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο ομόλογος του της Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου αναμένονταν στην Κωνσταντινούπολη, με βάση μια συμφωνία των προέδρων Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο, το τουρκικό και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όμως το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα την αναβολή της επίσκεψης χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και ο ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν να συνεχιστούν οι επαφές ανάμεσα στους διπλωμάτες των δύο χωρών και να πραγματοποιηθούν «συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο σε μεταγενέστερη ημερομηνία», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε, σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Facebook, ότι «η ημερομηνία μιας συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών θα αποφασιστεί αργότερα».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι υπουργοί των δύο χωρών «εργάζονται ενεργά για την υποστήριξη μιας διευθέτησης στη Λιβύη».

Η Τουρκία και η Ρωσία, οι ηγέτες των οποίων έχουν έρθει κοντά τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζουν αντίπαλα μέρη στη Λιβύη, που έχει βυθιστεί στο χάος μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Η Τουρκία -όπως και το Κατάρ- υποστηρίζουν την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) του Φάγεζ αλ Σαράτζ, που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, απέναντι στις αντίπαλες δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης που υποστηρίζεται κυρίως από τη Ρωσία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Άγκυρα παρείχε στην ΚΕΣ Σύρους μισθοφόρους, στρατιωτικούς συμβούλους και drones, επιτρέποντας στα στρατεύματά της να ανατρέψουν τον συσχετισμό δυνάμεων και να πολλαπλασιάσουν τις στρατιωτικές επιτυχίες τις τελευταίες εβδομάδες.

Στη Συρία, η Τουρκία και η Ρωσία εργάζονται για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης, αν και οι δύο χώρες υποστηρίζουν κι εκεί αντίπαλα μέρη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ αναμένεται από την πλευρά του στην Κωνσταντινούπολη σήμερα όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με Τούρκους αξιωματούχους αύριο, Δευτέρα, σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή.

Το Ιράν και η Ρωσία υποστηρίζουν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ η Τουρκία υποστηρίζει τους αντάρτες.