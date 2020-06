Κοινωνία

Μαρκέλλα: αναπάντητα ερωτήματα για την εξαφάνιση της 10χρονης

Η 10χρονη παραμένει στο νοσοκομείο για να εξεταστεί και να δεχθεί την ψυχολογική υποστήριξη των ειδικών. Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

Δύσκολο γρίφο αποτελεί για τις Αρχές η υπόθεση αρπαγής της 10χρονης Μαρκέλλας, καθώς πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα , ασαφείς οι εξηγήσεις και κλειστά τα στόματα.

Η περιπέτεια της ίσως να τελείωσε. Δεν έχουν όμως δοθεί απαντήσεις για το πού βρισκόταν τις δύο ημέρες της εξαφάνισης της, τις ώρες που η Ελλάδα αγωνιούσε για το μικρό παιδί με την σχολική τσάντα στον ώμο, που χάθηκε στη διαδρομή από το σχολείο στο σπίτι.

Η 10χρονη παραμένει στο νοσοκομείο για να εξεταστεί και να δεχθεί την ψυχολογική υποστήριξη των ειδικών. Μόλις για λίγα λεπτά είδε τη μητέρα της , την οποία ζητούσε επίμονα κι αυτό για μια αγκαλιά χωρίς λόγια που θα μπορούσαν να ρίξουν “φως” στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 10χρονη δεν φέρει σημάδια κακοποίησης, αλλά είναι ταλαιπωρημένη. Παιδοψυχολόγοι, που συνεργάζονται με την Ελληνική Αστυνομία, προσπαθούν να την κάνουν να νιώσει άνετα, προκειμένου να μπορέσουν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης. Τα ερωτήματα πάντως παραμένουν: Ποιοί κρύβονται πίσω από την απαγωγή της; Ποιό ήταν το κίνητρο τους; Γιατί τελικά την άφησαν ελεύθερη; Τι κατέθεσαν οι γονείς στις αρχές;

Οι συγγενείς της όπως τονίζουν έχουν εμπιστοσύνη στις Αρχές και αυτό που επιθυμούν πλέον είναι να βρεθούν οι δράστες όποιοι και αν είναι αυτοί. Οι αρχές δεν φαίνεται να έχουν κάποιο στοιχείο για την κοκκινομάλλα γυναίκα που μίλησε στην 10χρονη πριν την εξαφάνιση της, όπως περιέγραψε ο συμμαθητής της στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει πάντως αξιοποιήσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας με τη διαδρομή που ακολούθησε το κορίτσι μετά την απελευθέρωση της.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού”, που ενεργοποιήθηκε αμέσως με όλο το δυναμικό τους για τον εντοπισμό της 10χρονης, στέκεται με μεγάλη προσοχή σε λεπτομέρειες της υπόθεσης. «Υπάρχουν πολλά κενά, πολλά τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν ότι δεν θα υπάρξουν στο μέλλον του παιδιού…. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που έρχονται να κουμπώσουν και να τεκμηριώσουν την έρευνα της Αστυνομία για να φανεί ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή τη διαδικασία για να μην υπάρχει επιρροή στη ζωή του παιδιού στο μέλλον» τονίζει. Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας συνεχίζουν την έρευνα για να εξιχνιάσουν την υπόθεση.