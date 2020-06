Κόσμος

Ατλάντα: καρέ – καρέ ο θάνατος αφροαμερικανού από αστυνομικά πυρά

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ταχυφαγείου, αλλά και από τις κάμερες των αστυνομικών που σκότωσαν τον 27χρονο έδωσε η Εισαγγελία στη δημοσιότητα.

Το γραφείο που έχει αναλάβει την έρευνα για την νέα ανθρωποκτονία Αφροαμερικανού από αστυνομικούς, έδωσε στη δημοσιότητα σειρά από βίντεο στα οποία έχει καταγραφεί το περιστατικό.

Το σκηνικό έγινε το βράδυ της Παρασκευής, όταν η Αστυνομία εκλήθη στο drive-thru πάρκινγκ των Wendy’s σε περιοχή της Τζόρτζια, στην Ατλάντα.

Όπως φαίνεται, δύο αστυνομικοί πλησίασαν το όχημα του Ρέισαρντ Μπρουκς (Rayshard Brooks) και του ζητούν να βγει.

Του υποβάλλουν σειρά ερωτήσεων καθώς και αλκοτέστ.

Στη συνέχεια προσπαθούν να τον συλλάβουν κι εκείνος αρχίζει να τρέχει. Τον χτυπούν με τέιζερ και στη συνέχεια τον πυροβολούν.

Κανένας από τους τρεις πυροβολισμούς δεν καταγράφηκε από τις κάμερες.

Οι ένας αστυνομικός απολύθηκε ενώ ο δεύτερος τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Μετά το περιστατικό παραιτήθηκε ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Τζόρτζια.

Η δολοφονία του Μπρουκς από αστυνομικά πυρά έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά του Τζορτζ Φλόιντ, η οποία και ξεσήκωσε κύμα διαδηλώσεων στις ΗΠΑ και εκτός.

Στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Μπρουκς συγκεντρώθηκαν από την ίδια κιόλας στιγμή διαμαρτυρόμενοι, ενώ το υποκατάστημα των Wendy's πυρπολήθηκε.