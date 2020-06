Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: στο “μικροσκόπιο” των Αρχών το κινητό της 35χρονης

Τι δείχνουν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές. Το δεύτερο προφίλ της κατηγορούμενης στο Facebook και η στάση της έως σήμερα...

Επιμένει να αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση, η 35χρονη που συνέλαβαν οι αστυνομικοί και την κατηγορούν ότι πέταξε το καυστικό υγρό στην Καλλιθέα. Οι αστυνομικοί, όμως, θεωρούν βέβαιο όχι μόνο ότι έχουν στα χέρια τους τον σωστό άνθρωπο, αλλά και ότι παρακολουθούσε το θύμα εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των καταθέσεων, που έχουν διαβιβαστεί στον ανακριτή, είναι και ενός γείτονα του θύματος, ο οποίος τον Ιανουάριο παρατήρησε μία γυναίκα να κινείται ύποπτα μπροστά στην πολυκατοικία της 34χρονης.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, η 35χρονη έχει μείνει άυπνη από την ημέρα που την συνέλαβαν οι αστυνομικοί. “Η ψυχολογική κατάσταση της εντολέως μου, όχι μόνο δεν έχει καλυτερεύσει, αλλά θεωρώ ότι έχει επιδεινωθεί. Επιπλέον λόγος για αυτήν την επιδείνωση είναι ότι δεν έχει κοιμηθεί επί τρία μερόνυχτα. Παραμένει δε σταθερή στην άρνησή της να αντιμετωπίσει τη δικογραφία και την πραγματικότητα της δικογραφίας. Αυτή η εξέλιξη με κάνει απαισιόδοξο εν όψει της απολογίας της, που έχει οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη, στις 10.00 το πρωί.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης, αλλά και όλες οι ψηφιακές συσκευές, που βρήκαν οι αστυνομικοί. Αναζητούν σε αυτά στοιχεία, που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση.

Εξάλλου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε υγρό που μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και θάνατο.

H 35χρονη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας φαίνεται πως συνέχιζε κανονικά την καθημερινότητα της. Μάλιστα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είχε βρεθεί στο χωριό της στην Αιτωλοακαρνανία. Όσοι την γνώριζαν λένε πως η συμπεριφορά της δεν είχε αλλάξει καθόλου, ειδικά μετά την ημερομηνία της επίθεσης με βιτριόλι όπου φέρεται να είναι η δράστις. Πρόσφατα μάλιστα έκανε check in σε νυχτερινό μαγαζί του Πειραιά όπου διασκέδασε μαζί με φίλες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 35χρονη κατηγορούμενη διατηρούσε και δεύτερο προφίλ στο Facebook με το ίδιο ακριβώς όνομα που επικαλέστηκε όταν κάλεσε στην εταιρία ραδιοταξί. Μέσα από αυτό το προφίλ φαίνεται να παρακολουθούσε κυρίως τον σύντροφό της.

“Αναπτύξαμε μία ελεύθερη ερωτική σχέση την οποία διατηρούμε μέχρι σήμερα. Με την εν λόγω γυναίκα δεν έχουμε σταθερή σχέση και γνωρίζω ελάχιστα για την προσωπική της ζωή” ανέφερε ο πρώην σύντροφός της.