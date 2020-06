Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: δεν υπάρχει κάτι που να μας τρομάζει

«Καλό είναι να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παραμένουμε ασφαλείς», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και σιγά - σιγά θα αποκτήσουμε την κανονικότητα που έχουμε στερηθεί για αρκετούς μήνες», δήλωσε το απόγευμα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί συνάντηση του κ.Χαρδαλιά με τα υγειονομικά κλιμάκια δειγματοληψίας για τον κορονοϊό ενόψει της αυριανής επανέναρξης των πτήσεων εξωτερικού προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

«Δεν υπάρχει κάτι που να μας τρομάζει, όμως καλό είναι να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παραμένουμε ασφαλείς. Ακολουθούμε τις οδηγίες, εφαρμόζουμε όλα τα πρωτόκολλα που αφορούν την ατομική προστασία του καθενός, γιατί αυτή είναι η απάντηση του καθενός στην κοινωνία. Όλα όσα έπρεπε να γίνουν, έχουν γίνει. Αύριο, Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι θα δεχθούμε την πρώτη πτήση από Μόναχο μετά από τρεις μήνες εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στην όμορφη Θεσσαλονίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, δε, πως «το ζήτημα της Βορείου Ελλάδος είναι βασική προτεραιότητα για το άνοιγμα του τουρισμού της κυβέρνησης. Αυτό θα γίνει με όρους απόλυτης ασφάλειας και σεβασμού στη δημόσια υγεία». Αναφορικά με τους ελέγχους που θα γίνονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο κ.Χαρδαλιας υπογράμμισε πως «όσοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη δεν υπόκεινται σε καμία καραντίνα. Παίρνουμε το δείγμα τους και πάνε στους προορισμούς τους».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός μετέβη στις εγκαταστάσεις της 113 Πτέρυγας Μάχης στη Θεσσαλονίκη και επισκέφτηκε την 383 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης στην οποία βρίσκονται τα Canadair CL-415. Ο κ.Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με τους πιλότους όσο και το προσωπικό της Μοίρας και τα στελέχη του πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ για ζητήματα της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

«Η προσπάθεια που γίνεται, μαζί με την ΕΜΑΚ και τους πιλότους μας, είναι ώστε η χώρα μας να είναι έτοιμη. Οι δυνάμεις μας να είναι σε πλήρη επιφυλακή ώστε να αντιμετωπίσουμε και την καινούργια αντιπυρική περίοδο», τόνισε ο κ.Χαρδαλιας.

Από τη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός μετέβη στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής προκειμένου να πάρει μέρος σε σύσκεψη, παρουσία του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, δημάρχων της περιοχής και ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, για τη θωράκιση της Χαλκιδικής από πυρκαγιές.