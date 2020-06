Κοινωνία

Δεν τα κατάφερε ο νεαρός που καταπλακώθηκε από ασανσέρ

Τραγικό τέλος για νεαρό που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του, στο Παγκράτι.

Δεν τα κατέφερε ο 30χρονος τεχνικός ασανσέρ, που είχε καταπλακωθεί από την καμπίνα του ασανσέρ πολυκατοικίας στην οδό Λαέρτου, στο Παγκράτι.

Ο νεαρός τεχνικός νοσηλευόταν διασωληνωμένος στον Ερυθρό Σταυρό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Ο σοβαρός και τελικά θανατηφόρος τραυματισμός του έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες, όταν το κουβούκλιου του ασανσέρ έπεσε από τον 5ο όροφο και τον καταπλάκωσε.

Για τον απεγκλωβισμό του είχαν επιχειρήσει επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.